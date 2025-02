Zorgaanbieder AxionContinu is de winnaar van de ICT&health Award 2025 in de categorie ‘Duurzaamheid in Zorginnovatie’. ‘Deze prestigieuze erkenning onderstreept onze inzet om duurzaamheid te integreren in zorgprocessen en bij te dragen aan toekomstbestendige zorg’, aldus bestuurder Martin den Hartog.

AxionContinu heeft de prijs gewonnen door duurzaamheid door te voeren in heel de organisatie, en met name in bouw en renovatie. Den Hartog: ‘We weten dat bouwen meer dan 55% van de CO2-uitstoot van onze zorgorganisatie bepaalt, 35% wordt bepaald door mobiliteit en 10% door afval. De grootste impact zit daarmee in de bouw. Daarom kiezen we ervoor om zorgcapaciteit niet uit te breiden met nieuwe verpleeghuizen, maar door veilige zorg thuis te bieden. We minimaliseren vierkante meters door samen te werken met woningcorporaties en gemeenten om ruimte en personeel efficiënter te benutten. In plaats van nieuwbouw investeren we in alternatieve woonzorgconcepten, zoals Hof van Leeuwensteyn in Leidsche Rijn. Daarnaast maken we duurzame keuzes in onze panden, zoals warmtepompen, warmtekoude-opslag (WKO), zonnepanelen, oplaadpalen en stadswarmtenetwerken.’

Duurzame acties

AxionContinu zet ook in op het voorkomen van voedselverspilling: In 2023 en 2024 is de voedselverspilling teruggebracht van 26% naar 20%, met als doel dit verder te verlagen naar 15%. Verder wordt gewerkt aan de overstap van wegwerpartikelen naar herbruikbare producten, zoals RVS-medicijnbekers. Daarnaast wordt afval gescheiden en is het wagenpark elektrisch.

Toekomstbestendige zorg

Den Hartog: ‘Bij AxionContinu geloven we dat toekomstbestendige zorg niet alleen draait om technologische vooruitgang, maar ook om verantwoord omgaan met onze omgeving en middelen. Onze inspanningen sluiten aan bij de Green Deal Duurzame Zorg, waarvan AxionContinu ook een ondertekenaar is. Wij zetten ons continu in om duurzaamheid verder te integreren in onze zorgprocessen, met als doel een gezonde en leefbare wereld voor zowel de huidige als toekomstige generaties.’