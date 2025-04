Aviko, Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en één van de top vijf wereldmarktleiders, heeft in 2024 belangrijke stappen gezet richting een duurzame keten, van teler tot tafel. Aviko committeerde zich, samen met moederbedrijf Cosun, aan het Science Based Targets initiative (SBTi) en zet daarmee verdere stappen in haar klimaatagenda. Ruim 100 telers in Nederland en Frankrijk werden betrokken bij het Future Proof Farming programma. Ook is Aviko bezig haar fabrieken te elektrificeren voor een duurzamere productie. Bovendien sloot Aviko een overeenkomst met ketenpartners om CO2-emissies van teler tot tafel terug te brengen met als doel ‘emissievrije friet’ in 2030. Vandaag publiceert Aviko met trots haar duurzaamheidsverslag 2024 ‘Hier groeit duurzaamheid’.

Verduurzaming van teler tot tafel

Aviko heeft zich ten doel gesteld dat in 2030, 100 procent van de directe teelt in Europa toekomstbestendig is. Het Future Proof Farming programma, gebaseerd op de internationale richtlijnen ‘Regenerating Together’ van het Sustainable Agriculture Initiative, moet daarvoor zorgen. Hierbij ondersteunt Aviko haar telers met kennis en financiële oplossingen. Daarnaast zijn er nieuwe inspiratieboerderijen geopend waar we bijvoorbeeld robuustere rassen telen en de ervaringen delen met de rest van de telers. Ook nemen we deel aan een project van Groeikracht Cosun om telers inzicht te geven in de stikstofvoorraad en bemestingsadvies te bieden. Dit helpt om nitraatuitspoeling naar grondwater te voorkomen.

Grote investeringen in verduurzamen eigen productieproces

Ook investeerde Aviko in 2024 in de verduurzaming van het eigen productieproces door in te zetten op meer energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, waterhergebruik, het nog slimmer verwaarden van reststromen en het verder verminderen van afval om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Een van de mijlpalen in het jaar 2024 is de inzet van een biogasinstallatie in Rain (DE) die de uitstoot van broeikasgas met 70 procent vermindert van de totale uitstoot van de fabriek. Bij de fabriek van Aviko Rixona in Venray (NL) werd resultaat geboekt door onder andere de installatie van een e-boiler. Hiermee is het mogelijk 25 procent van de stoomproductie op basis van groene stroom te produceren.

Productinnovaties versnellen de transitie naar plantaardig

In 2024 bracht Aviko ‘joy’ aan vele tafels wereldwijd. De aardappelverwerker deed dat onder andere door productinnovaties op de markt te brengen op het vlak van plantaardige alternatieven, zoals TexaPure, een ingrediënt voor plantaardige vleesalternatieven, en de plant-based aardappelgratin. Deze werd onlangs gewaardeerd met een Superior Taste Award van het International Taste Institute. Daarnaast heeft Aviko Rixona een plantaardig kaasalternatief van aardappel, Potato Cheezz, verder doorontwikkeld. De innovatie, die wordt verwerkt in onder meer pizza’s, kaasbroodjes en snacks, komt in een stroomversnelling en wint internationale prijzen.

Aviko als verbinder in de keten

In lijn met de voortdurende inzet om haar milieu-impact te verminderen en duurzaamheidsambities te versterken, heeft Aviko samen met moederbedrijf Cosun bedrijfsbrede doelen voor emissiereductie vastgesteld, in overeenstemming met het Science Based Targets initiative (SBTi). Ook heeft Cosun in 2024 een principeovereenkomst ondertekend met de Nederlandse overheid met als doel om via maatwerkafspraken te komen tot verdere verduurzaming.

Anouk Wentink, Sustainability Manager bij Aviko: ”Ten opzichte van 2021 hebben we in 2024 een CO2-reductie van 20 procent per ton product bewerkstelligd. Onze SBTi-doelstellingen zijn gebaseerd op een absolute reductie en aangezien we als bedrijf groeien is dat een enorme uitdaging. Het maakt me trots dat we met elkaar binnen de Cosun-familie en met ketenpartners, van teler tot tafel, ons hard maken voor een klimaatplan in lijn met het Parijs Klimaatakkoord. We geloven dat wij vanuit Aviko die verbindende rol kunnen spelen. Dat past bij ons en daar zijn we goed in.”

Foto: Aviko fabriek in Poperinge, België.