Avantium N.V., een koploper op het gebied van hernieuwbare en circulaire polymeren, is verheugd de succesvolle opstart aan te kondigen van de suikerdehydratatie installatie (SDH) en alle nutsvoorzieningen en ondersteunende systemen van haar FDCA Flagship Plant in Delfzijl. Deze mijlpaal vormt een belangrijke technische stap in de gefaseerde opstart van ’s werelds eerste commerciële faciliteit voor de productie van FDCA (furandicarbonzuur), een essentiële bouwsteen voor het 100% plantaardige en recyclebare polymeer PEF (polyethyleenfuranoaat), dat op de markt wordt gebracht onder de merknaam releaf®. Avantium verwacht nu in het eerste kwartaal van 2026 te starten met commerciële verkopen onder de bestaande afnameovereenkomsten.

De FDCA Flagship Plant, gelegen op Chemie Park Delfzijl, is de eerste in zijn soort en is ontworpen om tot 5 kiloton FDCA per jaar te produceren. De bouw werd voltooid in oktober 2024 en Avantium is sindsdien begonnen met de gefaseerde ingebruikname en opstart van verschillende onderdelen van de faciliteit.

De SDH installatie is het grootste onderdeel van de fabriek en speelt een cruciale rol door plantaardige suikers om te zetten in methoxymethylfurfural (MMF), een belangrijk tussenproduct in het FDCA productieproces. MMF wordt inmiddels succesvol geproduceerd in de SDH installatie. De succesvolle opstart van de SDH volgt op de opstart van de nutsvoorzieningen en ondersteunende systemen van de FDCA Flagship Plant, zoals het tankpark en de stoomsystemen, die eerder dit jaar operationeel zijn geworden.

Nu de SDH installatie operationeel is, omvatten de volgende stappen de afronding van de ingebruikname en de gefaseerde opstart van de resterende installaties die verantwoordelijk zijn voor oxidatie en zuivering. Avantium heeft kwaliteitsproblemen vastgesteld in de leidingen en

bepaalde elektrische componenten. Deze zullen worden gerepareerd of vervangen om een veilige en betrouwbare opstart van de overige installaties te garanderen.

De FDCA die wordt geproduceerd in de FDCA Flagship Plant zal worden gepolymeriseerd door tolpartner Selenis, met gebruik van biobased mono-ethyleenglycol (MEG), om PEF te creëren. Na prestatietests en regelgevende validatie voor toepassingen in contact met voedsel, verwacht

Avantium nu in het eerste kwartaal van 2026 te starten met commerciële verkopen onder de bestaande afnameovereenkomsten, met plannen om binnen 24 maanden de volledige productiecapaciteit te bereiken.

“Deze mijlpaal is een geweldige prestatie van het team en een belangrijke stap vooruit op onze weg naar de commercialisering van FDCA en PEF,” aldus Bram Hoffer, Chief Operations Officer bij Avantium. Jeroen Vogelzang, Plant Manager van de Flagship Plant, voegde daaraan toe: “Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt, inclusief onze niet-aflatende inzet voor veiligheid terwijl het opstartproces doorgaat. Deze succesvolle opstart is een belangrijke demonstratie van de schaalbaarheid van onze YXY Technologie.”