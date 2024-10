Bedden- en matrassenfabrikant Auping brengt twee nieuwe circulaire matrassen op de markt: Auping One en Two. Hiermee maakt het merk heerlijk slapen én een duurzame keuze toegankelijk voor een grotere doelgroep. De lancering is een volgende stap in de circulaire transitie van Auping: One en Two vervangen de traditionele, niet-circulaire Inizio en Adagio matrassen. Daarmee heeft Auping bijna een volledig circulair matrassenassortiment. In 2030 wil het bedrijf uit Deventer een volledig circulair productassortiment aanbieden.

Auping One en Two zijn ontwikkeld om de consument een heerlijke nachtrust te geven en energiek wakker te laten worden. Het Auping One matras heeft geavanceerde ventilatie, waardoor je fris en koel slaapt. De verticaal dynamische pocketveren van het matras helpen je ’s nachts van houding te veranderen. Ze zorgen voor een optimale ondersteuning en comfort doordat ze zich nauwkeurig aanpassen aan de contouren van het lichaam en bewegingen soepel opvangen. Het matras heeft verschillende ondersteuningszones op zeven plekken, waardoor elk lichaamsdeel de juiste support krijgt en is in verschillende hardheden verkrijgbaar, ook bij een tweepersoonsmatras. Auping Two heeft naast deze eigenschappen een extra comfortlaag, waardoor je extra zacht ligt. Dit geeft de Two, gecombineerd met de klassiek vormgegeven tijk, een luxe gevoel. Beide matrassen zijn circulair: na de levensduur kan al het materiaal van het matras hergebruikt worden om een nieuw matras van te maken, waardoor er geen afval is.

De wereld laten uitrusten

Auping is al jaren koploper in circulariteit en wil in 2030 een volledig circulair assortiment aanbieden. In 2020 bracht Auping het eerste 100% circulaire matras ter wereld op de markt: Evolve en in 2022 volgden de circulaire matrassen Elysium en Elite. Afgelopen februari opende Auping een nieuwe fabriek met een geautomatiseerde productielijn voor circulaire matrassen, waar elke minuut een circulair matras van de band kan rollen en waarmee het bedrijf is voorbereid op de toekomst. De lancering van Auping One en Two vormt nu een belangrijke volgende stap in de circulaire transitie van het matrassenassortiment.

Mark Groot Wassink, Director Sustainability & Innovation bij Auping: “Als bedden- en matrassenfabrikant nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Dat doen we door te blijven innoveren en op zoek te gaan naar circulaire oplossingen en daar zijn Auping One en Two belangrijke, mooie voorbeelden van.”