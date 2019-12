Aunexum investeert samen met Solidaridad in duurzame kleinschalige goudmijnbouw

Goudbedrijf Aunexum Precious Metals Group en Solidaridad gaan samen investeren in verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw. Ze onderzoeken geschikte technieken voor kwikvrije goudmijnbouw in Ghana en Tanzania. Ook worden de mogelijkheden voor rechtstreekse inkoop van verantwoord goud uit kleinschalige mijnbouw onderzocht.

Urban mining en verantwoorde mijnbouw

Vincent Kersten, directeur van Aunexum, legt uit waarom hij samenwerkt met Solidaridad: “Aunexum wil goud inkopen uit verantwoorde recycling en mijnbouw. Daarom investeren we tijd en kennis in ‘urban mining’ én verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw. Ik hoop dat de hele Nederlandse goudsector daarvoor gaat!”

Heske Verburg, directeur van Solidaridad, benadrukt het belang van directe investeringen in verantwoorde kleinschalige goudmijnbouw: “Wereldwijd werken naar schatting 25 miljoen kleinschalige goudmijnwerkers met het levensgevaarlijke kwik. Dat Aunexum nu kennis en tijd investeert in de ontwikkeling van kwikvrije technieken, is heel belangrijk voor de mijnwerkers.”

Golden Line in Ghana en Tanzania

De nieuwe samenwerking wordt onderdeel van het Golden Line programma dat Solidaridad, Simavi en Healthy Entrepreneurs ontwikkelen in Ghana en Tanzania. Daar werken ze samen met mijnbouwgemeenschappen, bedrijven en overheden aan verantwoorde goudmijnbouw en versterking van de positie van vrouwelijke mijnwerkers. In Ghana is naar schatting de helft van de mijnwerkers vrouw, in Tanzania een kwart. Naast de gevaren waar iedere mijnwerker aan bloot wordt gesteld, hebben vrouwelijke mijnwerkers vaak te maken met discriminatie en geweld. Stephen Kithuka, programmamanager van Solidaridad in Oost-Afrika legt uit: “We brengen ook mannen bij elkaar voor een gesprek over man-vrouw verhoudingen. Daarmee zetten we vrouwenrechten op de kaart bij de mannen en de leiders van de mijnbouwgemeenschap.”

Goud voor sieraden en als belegging

De mondiale vraag naar goud in 2018 was 4400 ton, met een actuele waarde van zo’n 176 miljard euro (40.000 euro per kilo). De sieradenindustrie vertegenwoordigt de helft van de wereldwijde vraag naar goud, beleggers en financiële instellingen kopen zo’n 40% en ongeveer 10% gaat naar technische toepassingen zoals in de tandheelkunde en elektronica.

Goudmijnbouw schadelijk voor mens en milieu

Tweederde van het goud op de wereldmarkt komt uit de mijnbouw, een derde wordt gewonnen door recycling van sieraden en elektronica. Kleinschalige mijnbouw produceert 20% van de wereldproductie en dat aandeel groeit omdat grootschalige mijnen uitgeput raken. Zowel grootschalige als kleinschalige mijnbouw veroorzaken problemen voor mens en milieu. Ook is mijnbouw in sommige landen de financier van conflict en oorlog.

Foto: James Blamefull, mijnwerker in een kleine mijn in Ghana, met zijn oude en nieuwe werkkleding. (Solidaridad – Annemarieke van den Broek.)