Attero heeft met trots het nieuwe zonnepark op de stortplaats aan de Maasbrachterweg in Montfort officieel in gebruik genomen. Samen met gedeputeerde Marc van Caldenberg van de provincie Limburg en wethouder Roland Slangen van gemeente Roerdalen openden Martijn Schouten, Manager New Business Development van Attero en Maura van de Meent, CEO van Groenleven het zonnepark. Het zonnepark, dat een oppervlakte van 12 hectare beslaat en is uitgerust met 27.408 zonnepanelen, heeft een capaciteit van 16 megawatt (MW). Dit is voldoende om jaarlijks duizenden huishoudens van groene stroom te voorzien.

De bouw van het zonnepark startte in oktober 2024 en is nu, in september 2025, succesvol afgerond. Dit project is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Attero en GroenLeven, die eerder gezamenlijk een grootschalig zonnepark op de stortplaats in Wijster (VAM-berg) hebben gerealiseerd.

Het terrein in Montfort stelde unieke uitdagingen vanwege het hellende landschap en de beperkingen in de bevestigingsmogelijkheden van de zonnepanelen op de afdeklaag van de stortplaats. Er werden innovatieve technieken toegepast om het zonnepark op deze locatie te realiseren. “Het benutten van een stortplaats voor duurzame energieopwekking laat zien hoe we efficiënt omgaan met beschikbare ruimte,” zegt Sarah Moustafa, projectmanager bij GroenLeven. “Een locatie als deze vraagt om een doordachte aanpak: het vraagt om maatwerkoplossingen die zowel de omgeving respecteren als de duurzaamheid van het project garanderen.” Attero werkt in dit project ook nauw samen met Gemeente Roerdalen waarmee we de netaansluiting delen.

Naast energieopwekking heeft het zonnepark ook een ecologische functie. Schapen zullen het gras tussen de zonnepanelen op natuurlijke wijze kort houden, waarbij ze beschutting en verkoeling onder de panelen vinden. Deze duurzame wisselwerking zorgt voor natuurlijk terreinbeheer en biedt de dieren een aangename leefomgeving. “Het optimaal benutten van afvalstromen en meervoudig gebruik van locaties is een belangrijk onderdeel van onze strategie,” zegt Paul Ganzeboom, CEO van Attero. “Met dit project, naast ons succesvolle zonnepark op de VAM-berg in Wijster, zetten we een belangrijke stap in het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen op voormalige stortplaatsen.”

Het zonnepark in Montfort is zo ontworpen dat het harmonieus opgaat in de natuurlijke omgeving, wat aansluit bij de gedeelde visie van Attero en GroenLeven op de energietransitie en verantwoord ruimtegebruik in de regio.

Op de foto staan van links naar rechts: Wethouder van gemeente Roerdalen Roland Slangen, Gedeputeerde van de Provincie Limburg Marc van Caldenberg, Manager New Business Development van Attero Martijn Schouten en CEO van Groenleven Maura van de Meent.