Atos kondigt de Sustainable Digital Workplace aan: een aanbod dat erop is gericht organisaties wereldwijd te ondersteunen bij het realiseren van hun MVO-doelen. Maar liefst 57 procent van de CO2-voetafdruk van bedrijfs-IT kan worden toegeschreven aan apparatuur op de werkplek. Dit nieuwe serviceaanbod van Atos is daarom een belangrijke stap voorwaarts om innovatieve en duurzame IT-oplossingen voor klanten toegankelijk te maken.

Sinds Atos tijdens de Klimaattop in 2021 (COP26) aankondigde te gaan samenwerken met de door BSI Kitemark™ gecertificeerde startup Circular Computing, heeft zij haar aanbod aanzienlijk uitgebreid. Het nieuwe portfolio bestaat uit ruim twintig ‘Tech for Good’-oplossingen, die voldoen aan criteria op het gebied van maatschappelijke impact en toegankelijkheid en tools voor data-analyse en gebruikersinterfaces omvatten.

In het eerste segment van dit nieuwe aanbod van Atos krijgt het Lifecycle Management van apparaten een nieuwe invulling. De meeste bedrijven vervangen de laptops van medewerkers om de drie tot vier jaar, waarbij elk nieuw aangeschaft apparaat goed is voor een uitstoot van ruim 300 kg CO2e (kooldioxide-equivalent). Atos werkt nauw samen met een internationaal netwerk van industriële partners om klanten vervangingsopties in de vorm van laptops met een lagere CO2-uitstoot te bieden. Hieronder valt ook onderhoud met het oog op een langer gebruik, evenals de refurbishing of herfabricage van devices.

Om IT-apparatuur te optimaliseren, is het cruciaal om het gebruik ervan en de CO2-voetafdruk van digitale handelingen nauwkeurig te meten. Het aanbod van Atos omvat een reeks dashboards waarmee eindgebruikers en leidinggevenden de CO2-voetafdruk van de werkplek beter kunnen controleren en verbeteren.

Atos Tech 4 Good Assistant

De ‘Atos Tech 4 Good Assistant’ geeft medewerkers real time feedback over hun persoonlijke prestaties op basis van duurzame en maatschappelijke criteria. De Assistent kan acties aanbevelen, zoals het verwijderen van onnodige programma’s, het uitschakelen van de laptop of het wijzigen van instellingen. De Atos Tech 4 Good Assistant is beschikbaar via Microsoft Teams of pop-upmeldingen en biedt elke eindgebruiker een maandelijks rapport met een overzicht van prestaties.

Het laatste onderdeel van het nieuwe aanbod biedt geconsolideerde gegevens en aanbevolen acties aan IT- en MVO-managers. Met deze aanbevelingen kunnen zij niet alleen de CO2-voetafdruk van hun werkplek nauwlettend monitoren en beheren, maar ook de dienstverlening verbeteren in termen van sociale impact en toegankelijkheid. Dit segment is ontworpen om hen te ondersteunen bij het vervaardigen van MVO-rapportages, die voor organisaties van steeds groter belang zijn.

De Atos Tech 4 Good Assistant bewaakt nu al ruim honderd computermodellen, applicaties en diensten. Daarnaast biedt het ruim tien dashboards voor het bijhouden van statistieken, bijvoorbeeld over het opnieuw inzetten van apparatuur en de optimalisering van het elektriciteitsverbruik. Het aanbod is ontwikkeld in samenwerking met verschillende klanten van Atos om te zorgen dat het voldoet aan behoeften in specifieke sectoren en regio’s, voordat het in 2024 wordt uitgerold naar meer apparaten en diensten.

“Ik ben erg enthousiast over dit nieuwe aanbod. Met ons nieuwe portfolio kunnen we niet alleen voorzien in de behoeften van klanten op het gebied van monitoring en rapportage, maar we zetten ook belangrijke stappen om CO2-reductie eenvoudiger te maken en medewerkers in staat te stellen de juiste keuzes te maken voor onze planeet”, zegt Alexa Van Den Bempt, Senior Vice President Digital Business Platforms, Tech Foundations van Atos.

De Atos Groep zet zich al meer dan twaalf jaar in om de milieu-impact van haar activiteiten in de waardeketen wereldwijd te minimaliseren. Het is haar ambitie om bij te dragen aan een duurzame wereld door het verlagen en compenseren van haar CO2-uitstoot. Daarnaast ontwikkelt zij digitale oplossingen die de toeleveringsketen en klanten ondersteunen bij hun eigen activiteiten gericht op CO2-uitstoot.

De Atos Groep staat al acht jaar genoteerd aan de 2022 Dow Jones Sustainability Index Wereld en Europa en is één van drie hoogst genoteerde Europese IT-bedrijven. Atos heeft daarnaast sinds ruim tien jaar de A-status van het Carbon Disclosure Project, dat activiteiten tegen de opwarming van de aarde stimuleert.

Digital Workplace is één van de strategische kernactiviteiten van Tech Foundations, een bedrijfsonderdeel van Atos. Het biedt een end-to-end gebruikerservaring door middel van digitale samenwerkings- en productiviteitstools. In maart 2023 is Atos voor het zevende achtereenvolgende jaar door Gartner gepositioneerd als Leider in het 2023 Magic Quadrant voor Outsourced Digital Workplace Services (ODWS).