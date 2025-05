Leasemaatschappij Athlon start een samenwerking met Deftpower om ruim 30.000 elektrische auto’s (slim) te laten laden. Met de Athlon Charge laadpas en app neemt het bedrijf een voortrekkersrol in de mobiliteits- en energietransitie. Het elektrificeren van je wagenpark speelt namelijk een cruciale rol in het verminderen van netcongestie en het verduurzamen van zakelijke mobiliteit. Naast dat de elektrische auto ook qua Total Cost of Ownership (TCO) de beste keuze is, denk aan onderhoud en laden.

Slim laden als cruciale stap in de EV-transitie

Athlon treedt zelf op als Mobility Service Provider (MSP) en biedt klanten een laadtag en app. Hiermee kunnen elektrische auto’s zowel thuis als op openbare laadpunten slim geladen worden en laad je de elektrische auto automatisch op wanneer stroom het groenst én goedkoopst is! Dit helpt bedrijven bij het verlagen van hun CO₂-uitstoot en rapportageverplichtingen, maar levert ook financiële voordelen op. Slim laden is een strategische oplossing om elektrisch rijden goedkoop te houden. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Je koppelt de app aan je auto en je geeft aan hoe laat je de auto weer nodig hebt. Vervolgens kan je op elk moment de lader aansluiten. De app zorgt er dan voor dat je laadt in de daluren van je energiecontract. Wel zo makkelijk! In het publieke domein profiteren klanten bovendien van cashbacks op 2.000 laadpalen in Amsterdam, beheerd door Equans.

Deftpower: de technologiepartner voor slim laden

Voor de slimme laadtechnologie heeft Athlon gekozen voor Deftpower, een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van EV-laden. Het Arnhemse bedrijf ontwikkelt al jaren cloudgebaseerde software die stroomconsumptie intelligent aanstuurt. Dit is zowel schaalbaarder als kostenefficiënter dan traditionele laadpaalsturing.

Paul Bouwmeester, Business Development Director bij Athlon, kijkt uit naar deze nieuwe stap: “Onze klanten willen naast betrouwbare oplossingen weten waar zij voor betalen. Met onze Athlon Charge app bieden wij de door onze klanten gewenste transparantie in al hun laadkosten. En door EV-batterijen, zoals onze auto’s slim in te zetten, dragen we bij aan een stabiel en efficiënt elektriciteitsnet. Deftpower is een onmisbare partner om dit te realiseren.”

Jacob van Zonneveld, CEO van Deftpower, voegt toe: “De zakelijke EV-markt is dé motor van de energietransitie. Athlon heeft een indrukwekkende langetermijnvisie op het gebied van elektrificatie en duurzaamheid en wij zijn trots dat we hen helpen deze waar te maken.”

Athlon Charge: volledige EV-laadoplossingen

Naast slim laden biedt Athlon Charge toegang tot 900.000 laadpunten in Europa, eenvoudig te vinden via de Athlon Charge-app. Ook worden thuislaadsessies vergoed, zodat klanten zonder zorgen thuis kunnen laden. En speciaal voor medewerkers faciliteren wij de thuislaadoplossing, welke geïntegreerd is met de Athlon Charge laadtag en app.