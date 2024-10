Donderdagmiddag 24 oktober is de nieuwe duurzame asfaltproductielocatie in Nijkerk geopend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Evert van de Poll, eigenaar van Van Gelder Groep. Met een druk op de knop gaven zij het sein waarmee de energiezuinige productielocatie in werking is gesteld. In de productielocatie kan Van Gelder jaarlijks tot 450.000 ton duurzaam asfalt produceren.

Asfaltproductie Midden-Nederland (APMN) is gebouwd op de plek waar de oude, in 1986 geopende productielocatie stond. De in de oude asfaltinstallatie gebruikte techniek is inmiddels verouderd. De eisen die de samenleving en opdrachtgevers stellen aan de manier waarop asfalt wordt geproduceerd, zijn bovendien in de loop der jaren flink aangescherpt. De nieuwe Van Gelder asfaltinstallatie voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en is bovendien zeer energiezuinig. APMN kan tot 100% biobased gerecycled asfalt produceren. Van Gelder ontving de vergunning voor de nieuwbouw in september 2023. Nu, iets meer dan een jaar later, is de faciliteit klaar en in productie. APMN is ontworpen en gebouw door het Zwitserse bedrijf Ammann. Henri van der Kamp, algemeen directeur Van Gelder Groep over deze investering: “De Nederlandse infrastructuur wordt intensief gebruikt. Als infrapartner voor Nederland zorgen wij er samen met opdrachtgevers voor dat de infrastructuur veilig en up-to-date blijft. Uiteraard doen we dat zo duurzaam mogelijk en met oog voor onze omgeving.”

Duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig

In Nijkerk produceert Van Gelder gerecycled asfalt op een temperatuur van 130 tot 140 graden Celsius. Dat is fors lager dan in conventionele productielocaties waar gerecycled asfalt geproduceerd wordt op een temperatuur van gemiddeld 180 graden. Dat maakt APMN niet alleen energiezuiniger, het levert ook een ander belangrijk voordeel op. Doordat grondstoffen in de installatie indirect verwarmd worden en op een lagere temperatuur, komen er tijdens het productieproces minder schadelijke stoffen vrij.

De speciale state-of-the-art filterinstallatie en het naverbrandingssysteem zorgen er voor dat stoffen en geur die vrijkomen bij het proces, tot een absoluut minimum beperkt worden. Daardoor is er minder hinder voor de omgeving en is Van Gelder in staat om op duurzame wijze recycle asfalt te produceren. Uiteraard is de productielocatie hoogwaardig geïsoleerd waardoor er minder warmte verloren gaat en de geluidsoverlast beperkt wordt. Henri van der Kamp: “Met de bouw van deze nieuwe duurzame asfaltinstallatie toont Van Gelder dat zij serieus werk maakt van de verdere verduurzaming van de Nederlandse infrastructuur. Dat kan Van Gelder echter niet alleen. Daarvoor is ook een overheid nodig die emissienormen stelt én toeziet op de naleving daarvan. Dat is belangrijk voor een gezonde, competitieve sector.”

APMN heeft een opslagcapaciteit van 1.000 ton warmasfalt. Daardoor kan Van Gelder grote hoeveelheden verschillende soorten asfalt opslaan en daardoor optimaal voldoen aan de verschillende klantvragen.

Het gebruikte freesmateriaal dat dient als grondstof voor de productie, wordt opgeslagen onder een overkapping van 3.500 m2. De overkapping is straks voorzien van meer dan 2.000 zonnepanelen waarmee een deel van de voor de productielocatie benodigde energie opgewekt kan worden.

De installatie is modulair opgebouwd. Dat betekent dat Van Gelder de installatie in de toekomst snel kan ombouwen als er andere productietechnieken of duurzamere brandstoffen (bijvoorbeeld waterstof) in voldoende mate beschikbaar komen. In het nieuwe asfaltlaboratorium worden niet alleen kwaliteitscontroles uitgevoerd, maar ook innovatieve asfaltmengsels ontwikkeld.

Foto: Van Gelder