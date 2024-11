VolkerWessels-onderneming KWS brengt het eerste proefvak met een eigen ontwikkeld asfaltmengsel met 100% gemodificeerd biocirculair bitumen. Het mengsel bevat daarnaast ook 35% asfaltgranulaat. Dit levert een aanzienlijke besparing van de CO₂-uitstoot én een lagere MKI-waarde op. Ook draagt het bij aan de duurzame ambities van KWS om in 2030 emissievrij te zijn.

Duurzame voordelen

Naast een besparing op de CO₂-uitstoot heeft de toepassing van biocirculair bitumen nog meer voordelen. Zo is het naar verwachting herbruikbaar en is de bron onuitputtelijk. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit én de beschikbaarheid van regulier bitumen steeds meer onder druk komt te staan door de schaarste van aardolieproducten. Daarnaast kan het mengsel bij 140 graden geproduceerd worden en is het daarmee direct geschikt voor de overstap naar Warm Mix Asfalt (WMA).

Eric Vugs, directeur Asfaltbedrijf KWS: ‘KWS is trots dat we deze duurzame ontwikkeling samen met de provincie Utrecht in de praktijk kunnen testen. Deze innovaties dragen bij aan onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.’

Wat is biocirculair bitumen?

KWS is samen met partner Latexfalt volop bezig met de ontwikkeling van biocirculair bitumen. Dit bitumen wordt geproduceerd uit de reststroom van de verwerking van organisch (plant)materiaal tot papier. Het is daarmee zowel een biocirculair materiaal als een oplossing voor een potentieel afvalprobleem. Daarnaast werken we met dit product naar een CO₂-neutrale of zelfs CO₂­-positieve productie doordat het biomateriaal tijdens de groei van de planten CO₂ opneemt die via de toepassing in asfalt permanent is vastgelegd.

Toekomstplannen op het gebied van duurzame bitumen

Naast de toepassing van biocirculair bitumen kijken we ook naar andere toepassingen van duurzaam bitumen, zoals waste-based bitumen. Dit wordt geproduceerd door plastic afval (eventueel in combinatie met biomaterialen) om te zetten naar volwaardig bitumen in asfalt. Hiermee kunnen wij plastic afval een nieuw leven geven door dit te hergebruiken bij het produceren van ons eindproduct asfalt.