AS Watson, ’s werelds grootste internationale retailer op het gebied van gezondheid en schoonheid, heeft zijn duurzaamheidsinspanningen in zijn wereldwijde toeleveringsketen versneld. Dit is gedaan door de leveringsvloot om te schakelen naar elektrische voertuigen en initiatieven te lanceren voor afvalvermindering om zo klimaatverandering tegen te gaan.

Malina Ngai, Group CEO van AS Watson: “Als verantwoordelijke wereldwijde retailer vormt duurzaamheid de kern van ons bedrijf. We hebben geïnvesteerd en geïnnoveerd om onze impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Ons nieuwste initiatief richt zich op het milieuvriendelijker maken van het wagenpark van onze toeleveringsketen. We hebben 12 retailmerken in ons wereldwijde portfolio en 60% daarvan is begonnen met het gebruik van elektrische voertuigen voor een deel van de leveringen van de magazijnen naar winkels en voor online bestellingen. Hoewel de adoptie van elektrische voertuigen in de industrie traag verloopt, ben ik van mening dat we de uitdaging moeten aangaan om dit initiatief in zoveel mogelijk markten te lanceren.”

Ngai voegde eraan toe: “Elektrische voertuigen hebben een beperkt rijbereik per lading en een ontoereikende laadinfrastructuur, wat langeafstandsleveringen een uitdaging maakt. Bovendien zijn de huidige technologische oplossingen om de laadtijd te verkorten en de algehele prestaties te verbeteren nog niet op grote schaal beschikbaar. Deze beperkingen maken het voor sommige van onze operationele markten moeilijk om elektrische voertuigen breed in te zetten. We blijven ons inzetten om deze obstakels te overwinnen en onze leveringsvloot waar mogelijk om te vormen naar duurzamere elektrische opties.”

Uit een recent onderzoek bleek dat de wereldwijde directe kooldioxide-uitstoot van zware en middelzware vrachtwagens met 2,4% is gestegen tot 1,8 miljard ton (GtCO₂) in 2022, en dat ze verantwoordelijk zijn voor ongeveer 25% van de wereldwijde transport CO₂-uitstoot. Het gebruik van batterij-elektrische voertuigen kan deze problemen helpen verlichten, aangezien ze minstens 63% minder CO₂ uitstoten dan een vergelijkbaar dieselvoertuig**.

AS Watson heeft zijn inspanningen om elektrische voertuigen in te zetten in hun wereldwijde leveringsvloot versneld. De vooruitgang van Watsons China is aanzienlijk: elektrische voertuigen zijn nu goed voor meer dan 80% van alle leveringen tussen magazijnen in de steden Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Chongqing en Xiamen.

Voor online bestellingen hebben Superdrug, Savers en ICI PARIS XL elektrische bestelwagens en e-Cargo fietsen ingezet in Centraal Londen en 13 emissievrije zones in Nederland. Daarnaast hebben Watsons China, Singapore en Taiwan elektrische bestelwagens en motoren geïntroduceerd voor hun landelijke online bestellingen.

Ondertussen zijn Superdrug, Savers, Kruidvat en Trekpleister ook overgestapt op het gebruik van groene brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG, alleen bij Superdrug en Savers), die minder koolstofuitstoot veroorzaken in vergelijking met traditionele dieselbrandstof.

Positieve verandering door afvalvermindering

Naast de elektrificatie van zijn leveringsvloot heeft AS Watson aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van afvalvermindering in zijn toeleveringsketen wereldwijd, waarbij meer dan 95% van het afval uit het magazijn met succes van de stortplaats is gehaald. Bovendien heeft AS Watson ook het gebruik van nieuwe plastics in zijn online bedrijfsverpakkingen met 50% jaar-op-jaar verminderd, wat de betrokkenheid voor duurzamere verpakkingsoplossingen aantoont.

Ngai voegt hieraan toe: “We zullen onze reis naar duurzaamheid van de toeleveringsketen voortzetten. We verwachten een toenemend gebruik van elektrische voertuigen en de introductie van meer initiatieven voor afvalvermindering om een duurzamere wereld te helpen creëren. Bij AS Watson is duurzaamheid geen slogan, maar een cultuur die elk van onze 130.000 collega’s wereldwijd elke dag omarmt. Alleen door samen te werken kunnen we echt een significante impact op de planeet hebben.”