Lime, ’s werelds grootste exploitant van gedeelde lichte elektrische voertuigen, kondigt vandaag aan dat het voor haar Europese logistiek, van haven naar distributiecentrum, overstapt op HVO100 aangedreven vrachtwagens. Vanaf juni zijn hun twee distributeurs, Alblas en Neele-Vat, volledig overgestapt op het gebruik van HVO100 voor Lime’s haventransport, waardoor Lime naar schatting al 7.100 kg CO2 heeft bespaard.

HVO100 is een hernieuwbare brandstof die gemaakt is van 100% afval- en restolie en biedt een duurzaam alternatief voor de traditionele diesel. De brandstof levert een CO2-besparing van ongeveer 89% ten opzichte van diesel, waardoor het een zeer effectieve oplossing is om de uitstoot te verminderen. HVO100 voldoet aan de Europese kwaliteitsnorm (EN15940) voor paraffinehoudende diesel.

In de maanden juni en juli dit jaar werd HVO100 als pilot gebruikt voor 50% van Lime’s transportactiviteiten en in augustus voor 100% van haar haventransport in Europa.In maart 2024 kondigde Lime een samenwerking aan met Hight Logistics, een distributeur in Californië die elektrische vrachtwagens inzet om emissievrij haventransport te realiseren. Zij verzorgen nu het vervoer van Lime’s voertuigen en onderdelen naar haar distributiecentra in Californië, waardoor Lime’s haventransport in Noord-Amerikaanse 100% emissievrij is. De overige zeezendingen van Lime arriveren momenteel via de haven van Rotterdam.

Andrew Savage, VP Duurzaamheid bij Lime: “Het uitstootvrij maken van onze logistiek is een cruciaal onderdeel van onze missie en onze ambitieuze routekaart naar netto nul. Met dit nieuwe initiatief in Rotterdam, wordt Lime’s wereldwijde vrachtvervoer van haven naar distributiecentrum gemiddeld 95% emissievrij.”

In 2023 kwam 11% van de totale CO2-uitstoot van Lime nog uit het haventransport. Lime heeft als doel om dit naar nul te brengen. Lime richt zich volledig op het aanbieden van duurzame transportoplossingen, het bedrijf wil daarom ook voorop lopen op het gebied van emissievrij vrachtvervoer.

Lime is tevens een van de eerste bedrijven die zich committeert aan het Mission Possible Partnership van het World Economic Forum voor emissievrij internationaal vervoer. In het kader van Lime’s toezegging zal het bedrijf in 2030 10% van het volume van de internationaal verscheepte goederen op schepen met emissievrije brandstoffen vervoeren. Met als doel om tegen 2040 op 100% te zitten. Lime hoopt dat het, als eigenaar van wereldwijde vracht, onderdeel kan zijn van een verzameling vooruitstrevende bedrijven die investeringen en innovaties aandrijven om de hele logistieke sector emissievrij te maken.

Deze doelstellingen sluiten helemaal aan bij Lime’s inspanningen om haar bedrijf emissievrij te maken en haar netto nul doelstelling voor 2030. Dit is gevalideerd door het Science Based Targets initiative, de belangrijkste organisatie voor het vaststellen van CO2-doelstellingen voor bedrijven. Lime blijft stappen zetten in het verminderen van de emissies van scope 1, 2 en 3 en heeft een vermindering van de CO2-intensiteit van -59,5% bereikt ten opzichte van het basisjaar 2019. Lime verwacht in 2024 verdere emissiereducties te realiseren en zal begin 2025 haar jaarlijkse CO2-evaluatierapport publiceren.

Naast de gedeelde e-bike- en e-step service is Lime al lange tijd voorloper op het gebied van het emissievrij maken van mobiliteit. Het bedrijf trad toe tot de Climate Group’s EV100, een toezegging om een 100% elektrische bedrijfsvloot voor haar logistiek transport te realiseren. En Andrew Savage, VP Duurzaamheid, was een van de oprichters van de Ceres Corporate Electric Vehicles Alliance (CEVA). Vandaag is meer dan 65% van Lime’s wereldwijde logistieke transport elektrisch.