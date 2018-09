Artikel van Ans Kolk (UvA) over MVO/CSR meest geciteerd en gedownload

Een artikel van Ans Kolk (sectie International Strategy and Marketing, Amsterdam Business School) over MVO/CSR is het meest geciteerde artikel in de onlangs gepubliceerde ranglijst van het Journal of World Business.

Sinds de publicatie van het artikel, getiteld The social responsibility of international business: From ethics and the environment to CSR and sustainable development, heeft het ook steeds bovenaan gestaan in de lijst “most downloaded article in the last 90 days”. Het aantal citaties en downloads van een artikel geeft een indicatie van de invloed en verspreiding van wetenschappelijk werk.

In januari 2016 was het artikel ook al door een onafhankelijke internationale jury geselecteerd als winnaar van de zogenaamde Atlas Award voor “social impact”, die onderzoek beloont dat een substantiële invloed kan hebben op het leven van mensen in alle delen van de wereld.