Arla Foods verduurzaamt steeds meer verpakkingen

In 2030 de CO2-uitstoot met 30% verminderen en in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dit is de duurzaamheidsambitie van Arla Foods. Al jaren zet de zuivelcoöperatie stappen op het gebied van duurzaamheid. In 2020 bouwt Arla Foods verder aan haar duurzaamheidsambitie door steeds meer van haar verpakkingen te verduurzamen. Na de Arla Biologisch-verpakkingen en de 450 gr. bekers skyr, onthult Arla Foods vandaag een duurzaam jasje voor de 1 kg skyr-bekers.

Arla Foods heeft de ambitie om de transitie naar duurzame zuivelproductie te versnellen. Hierbij wordt de hele keten meegenomen: van diervoeding op de melkveehouderij tot consument en afvalverwerking. In lijn met deze doelstelling kondigde Arla Foods vorig jaar een duurzame verpakkingsstrategie aan. Door het verduurzamen van de zuivelverpakkingen bespaart Arla Foods tot en met 2030 jaarlijks 8.000 ton aan CO2-uitstoot. Tegen 2030 wil de internationale zuivelcoöperatie de CO2-uitstoot met 30% verminderen.

“Met de introductie van meer en meer duurzame verpakkingen zetten we een volgende stap op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Bas Padberg, managing director bij Arla Foods Nederland. “We streven ernaar om onze impact op het milieu doorlopend te verminderen. Duurzame verpakkingen maken een essentieel onderdeel uit van de oplossing. De nieuwe skyr-bekers dragen bij aan onze missie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.”

Meer en meer duurzame verpakkingen

Door de milieubewuste verpakkingen die sinds 2018 zijn geïntroduceerd verminderde Arla Foods Nederland de jaarlijkse CO2-uitstoot met 550 ton. Dit is evenveel CO2 als de uitstoot van 366 vliegretourtjes Amsterdam – Barcelona of de totale jaarlijkse CO2-uitstoot van 35 Nederlanders. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot bij de productie, wil Arla Foods ervoor zorgen dat de verpakkingen recyclebaar zijn. Daarmee is de zuivelcoöperatie goed op weg: in 2020 is 80% van Arla Foods’ verpakkingsmateriaal recyclebaar.

Milieubewuste innovatie

Bij Arla Foods staat de creatie van nieuwe milieuvriendelijke verpakkingen die ook voldoen aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid en functionaliteit centraal. Daarom werkt het zuivelbedrijf continu aan de verbetering en verduurzaming van verpakkingen. De grootverpakking skyr is de nieuwste duurzame verpakking van Arla Foods. “We hebben het plasticgebruik tot een minimum beperkt en het gebruik van fossiele grondstoffen verminderd. Dit betekent dat we in samenwerking met onze consumenten de CO2-uitstoot met 30% kunnen verminderen ten opzichte van de vorige skyr-beker” vertelt Lise Berg Kildemark, Directeur duurzame verpakkingen bij Arla Foods.

Minder plastic en meer karton

De CO2-reductie van de skyr-beker wordt voornamelijk behaald door een aanzienlijke plasticreductie. Voor elke beker wordt zestien gram minder plastic gebruikt dan bij de vorige verpakking. Daarnaast zijn de beker en het deksel 100% recyclebaar. Dit zorgt voor een plasticbesparing van 40%, wat overeenkomt met een totaal van 270 ton plastic per jaar voor het gehele zuivelbedrijf. Het bespaarde plastic is vervangen door een kartonnen wikkel van gecertificeerd karton, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Het karton is door de consument eenvoudig te scheiden en kan worden gerecycled.

Duurzame toekomst

De nieuwe grootverpakking skyr wordt verkocht in Nederland, Denemarken, Duitsland, Zweden en het VK. Elk jaar verkoopt Arla Foods in deze markten ongeveer 17 miljoen van dit soort skyr-bekers. De nieuwe verpakking zorgt voor een besparing van 30% van de CO2-uitstoot, wat neerkomt op een CO2-reductie van 440 ton per jaar. Vanaf vandaag voert Arla Foods Nederland de duurzame skyr-bekers, beschikbaar in de smaken vanille en naturel, gefaseerd in.