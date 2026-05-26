Biodieselproducent Argent Energy is een van de eerste bedrijven in de Amsterdamse haven die gebruik maakt van het Transitiefonds van Port of Amsterdam. Het bedrijf investeert in het hergebruik van restwarmte uit het productieproces. Daarmee bespaart Argent Energy naar verwachting ruim 2.600 ton CO₂ per jaar, ongeveer tien procent van de totale uitstoot op de locatie. De totale investering bedraagt circa €1,9 miljoen, waarvan €300.000 wordt gefinancierd vanuit het Transitiefonds. Dit fonds ondersteunt bedrijven in de haven die voor grote verduurzamingsopgaven staan. Louise Calviou, CEO Argent Energy: “We produceren al duurzame brandstoffen uit afvalstromen. Met dit project maken we ook ons eigen productieproces efficiënter en zijn we minder afhankelijk van aardgas. De bijdrage uit het Transitiefonds helpt ons om deze stap nu te zetten.”

Minder aardgas, lagere uitstoot

Argent Energy produceert biodiesel uit afvalstromen zoals dierlijke vetten en residuen en vetten uit voedselresten. Deze brandstof vormt een alternatief voor fossiele diesel en leidt tot een reductie van circa 85–90% in CO₂-emissies over de volledige levenscyclus. Bij het productieproces van biodiesel komt warmte vrij. Tot nu toe ging een gedeelte hiervan verloren. Met behulp van het Transitiefonds wordt nu geïnvesteerd in een nieuw warmwatercirculatie-systeem. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de restwarmte uit het productieproces gebruikt wordt voor het verwarmen van de tanks waar de brandstof wordt opgeslagen. Het bestaande systeem, dat draait op aardgas, wordt hiermee vervangen. De technologie die Argent Energy toepast is bewezen en breed beschikbaar. De volgende stap is het technische ontwerp realiseren. De planning is om in de loop van 2027 te starten met de bouw van het systeem.

Bijdrage uit het Transitiefonds

Op weg naar klimaatneutraal in 2050 staat de Amsterdamse haven voor grote uitdagingen. Bedrijven moeten fors investeren om hun CO₂-uitstoot te reduceren en de transitie van fossiel naar non-fossiele overslag te realiseren. Om deze transitie te versnellen en bedrijven gericht te ondersteunen, is het Transitiefonds opgericht.

Hannah de Valk, programmamanager CO₂-reductie Port of Amsterdam: “Met het Transitiefonds ondersteunen we bedrijven die voor een grote verduurzamingsopgave staan: ondernemingen die veel CO₂ uitstoten of terminals die fossiele lading op- en overslaan. Door juist deze bedrijven te helpen met een bijdrage uit het Transitiefonds, realiseren we samen CO₂-reductie en versnellen we de transitie in de Amsterdamse haven. Dit project van Argent Energy laat zien hoe bestaande industrie met slimme oplossingen direct kan verduurzamen en minder afhankelijk wordt van fossiele energie.”