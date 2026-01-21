Arcadis heeft zich als eerste ingenieursorganisatie in Nederland weten te certificeren op het hoogste niveau volgens het nieuwe handboek van de CO₂-Prestatieladder. Hiermee onderscheidt Arcadis zich op het gebied van duurzaamheid binnen de sector.

Sophie Hanekamp van Arcadis: ‘Daar zijn we niet alleen heel blij mee, maar ook heel trots op. Het is ons gelukt op het hoogst haalbare niveau te certificeren. En daarmee zijn we koploper binnen de sector!’

De CO₂-Prestatieladder is een duurzaam aanbestedingsinstrument dat door ruim driehonderd aanbestedende partijen zoals gemeente, provincies maar ook Prorail en verschillende aannemers wordt ingezet. Voor Arcadis levert certificering op het hoogste niveau van de ladder zakelijke voordelen op: hoe duurzamer een bedrijf opereert, hoe meer gunningvoordeel je kan krijgen en dus ook een grotere kans om aanbestedingen te winnen. Daarnaast stimuleert de CO₂-Prestatieladder ons het managementsysteem continu te verbeteren en een voortrekkersrol te blijven vervullen.

Arcadis is sinds 2012 al gecertificeerd op de ladder. Inmiddels zijn er meer dan achtduizend organisaties gecertificeerd op de ladder. Vanaf 2025 zijn de tredes opnieuw ingedeeld. De hoogst haalbare trede waarvoor Arcadis Nederland momenteel is gecertificeerd richt zich op alle activiteiten waarop wij invloed kunnen uitoefenen, zowel binnen als buiten Arcadis. We moeten niet alleen onze eigen processen en prestaties op orde hebben, maar ons ook actief inzetten om partners en klanten te ondersteunen bij hun verduurzaming.