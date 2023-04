Apple heeft aangekondigd dat zij hun inzet om het gebruik van gerecyclede materialen in al zijn producten uit te breiden, aanzienlijk heeft opgevoerd. Zo heeft Apple zich ten doel gesteld om in 2025 100 procent gerecycled kobalt 1 te gebruiken in alle door Apple ontworpen batterijen. Daarnaast zullen de magneten in Apple apparaten in 2025 volledig bestaan uit gerecyclede zeldzame aardmetalen en zullen op alle door Apple ontworpen printplaten 100 procent gerecycled tin en 100 procent gerecycled goud worden gesoldeerd.

In 2022 heeft het bedrijf het gebruik van belangrijke gerecyclede metalen aanzienlijk uitgebreid. Meer dan twee derde van al het aluminium, bijna driekwart van alle zeldzame aardmetalen en meer dan 95 procent van al het wolfraam in Apple producten is nu afkomstig van 100 procent gerecycled materiaal. Deze snelle vooruitgang brengt Apple dichter bij zijn doel om op een dag alle producten te maken van uitsluitend gerecyclede en hernieuwbare materialen, en bevordert de doelstelling van het bedrijf om in 2030 elk product CO2-neutraal te maken.

“Apple innoveert elke dag om technologie te maken die het leven van mensen verrijkt en tegelijkertijd de planeet beschermt”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “Van de gerecyclede materialen in onze producten tot de schone energie die onze activiteiten aandrijft: onze milieuwerkzaamheden zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat we maken en met wie we zijn. “We blijven dus doorgaan met de overtuiging dat goede technologie goed moet zijn voor onze gebruikers en voor het milieu.”

“Onze ambitie om op een dag 100 procent gerecyclede en hernieuwbare materialen in onze producten te gebruiken, gaat hand in hand met Apple 2030: ons doel om in 2030 koolstof neutrale producten te maken”, aldus Lisa Jackson, vicepresident Milieubeleid en maatschappelijke initiatieven van Apple. “We werken met spoed aan beide doelen en stimuleren daarbij innovatie in de hele branche.”

Vooruitgang tot 2025 in kaart gebracht

Apple heeft het gebruik van 100 procent gecertificeerd gerecycled kobalt de afgelopen drie jaar aanzienlijk uitgebreid, zodat het in 2025 in alle door Apple ontworpen batterijen kan worden gebruikt. In 2022 was een kwart van al het kobalt in Apple producten afkomstig van gerecycled materiaal, tegenover 13 procent in het jaar daarvoor. Kobalt is essentieel voor de batterijen die in de meeste consumentenelektronica, waaronder Apple apparaten, worden gebruikt. Het zorgt voor een hoge energiedichtheid en voldoet tegelijkertijd aan de strenge normen die Apple stelt aan de levensduur en veiligheid van batterijen. De door Apple ontworpen batterijen in de iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook en vele andere producten zijn samen een aanzienlijk deel van het kobalt verbruik van het bedrijf.

Ook het gebruik van 100 procent gecertificeerde gerecyclede zeldzame aardmetalen is het afgelopen jaar sterk toegenomen: van 45 procent in 2021 tot 73 procent in 2022. Sinds Apple voor het eerst gerecyclede zeldzame aardmetalen introduceerde in de Taptic Engine van iPhone 11, heeft het bedrijf het gebruik van het materiaal in al zijn apparaten uitgebreid, waaronder in alle magneten in de nieuwste iPhone-, iPad-, Apple Watch-, MacBook- en Mac-modellen. Aangezien magneten voor Apple verreweg de belangrijkste toepassing van zeldzame aardmetalen zijn, betekent de nieuwe doelstelling voor 2025 dat bijna alle zeldzame aardmetalen in Apple producten binnenkort voor 100 procent gerecycled zullen zijn.

Als onderdeel van het versnelde nieuwe tijdschema zullen alle door Apple ontworpen printplaten in 2025 voor 100 procent zijn voorzien van gecertificeerd gerecycled goud. Dit geldt zowel voor harde printplaten, zoals de hoofdprintplaat, als voor flexibele printplaten, zoals die voor de camera’s of knoppen in de iPhone. Sinds Apple als eerste een uitsluitend gerecyclede toeleveringsketen voor goud heeft opgezet voor de plaatsing van het hoofdlogica bord van iPhone 13, wordt het materiaal ook gebruikt voor andere onderdelen en producten, zoals de bedrading van alle camera’s in de iPhone 14-serie en de printplaten van iPad, Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro, Mac mini en HomePod. Apple werkt ook aan een bredere toepassing van gerecycled goud voor niet cliëntgebonden onderdelen in de elektronica-industrie.

Tegen 2025 zal het bedrijf 100 procent gecertificeerd gerecycled tinsoldeer gebruiken op alle door Apple ontworpen printplaten voor harde en flexibele circuits. De afgelopen jaren heeft Apple het gebruik van gerecycled tin uitgebreid naar het soldeer van veel flexibele printplaten in alle Apple producten: vorig jaar was 38 procent van al het gebruikte tin afkomstig uit gerecyclede bronnen. Er wordt gewerkt aan de toepassing van gerecycled tin op nog meer onderdelen en het bedrijf betrekt meer toeleveranciers bij deze inspanningen.

Innovatie heeft er ook toe bijgedragen dat een van de andere doelstellingen van Apple voor 2025, namelijk het weren van plastic uit verpakkingen, dichterbij is gekomen. Dankzij de ontwikkeling van vezel alternatieven voor verpakkingsonderdelen als schermfolies, wikkels en schuimrubber ligt Apple op koers om dit ambitieuze doel te bereiken. Om de resterende 4 procent plastic in de verpakkingsvoetafdruk van het bedrijf aan te pakken, innoveert Apple om etiketten, lamineren en andere kleine toepassingen te vervangen. In het afgelopen jaar heeft Apple een aangepaste printer ontwikkeld om digitale afdrukken rechtstreeks op de doosjes van iPhone 14 en iPhone 14 Pro aan te brengen, waardoor de meeste etiketten overbodig worden. En een nieuwe overdruklak in de verpakkingen van iPad Air, iPad Pro en Apple Watch Series 8 vervangt de plastic polypropyleenlaminering op dozen en verpakkingsonderdelen. Dankzij deze innovatie is meer dan 1100 ton plastic en meer dan 2400 ton kooldioxide bespaard gebleven.

Vooruitgang op het gebied van verantwoorde inkoop van gerecyclede materialen

Terwijl Apple zijn afhankelijkheid van nieuwgewonnen mineralen vermindert, zoekt het bedrijf ook naar manieren om gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de mijnbouw rechtstreeks te ondersteunen. Het bedrijf werkt samen met deskundigen als het Fund for Global Human Rights om mensenrechten- en milieuactivisten te ondersteunen, onder meer in het gebied van de Grote Meren in Afrika, en om beroepsopleiding programma’s op te zetten waarmee lokale gemeenschappen die de mijnbouw vaarwelzeggen, vaardigheden kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen grijpen.

Apple koopt op verantwoorde wijze primaire mineralen in en hanteert in zijn hele toeleveringsketen de hoogste normen op het gebied van mensenrechten en milieu. Apple was het eerste elektronicabedrijf dat een lijst publiceerde van kobalt- en lithium raffinaderijen in zijn toeleveringsketen voor batterijen, met kobalt in 2016 en lithium in 2020. In 2017 heeft het bedrijf zijn toeleveringsketen voor zeldzame aardmetalen in kaart gebracht. En sinds 2015 heeft elke geïdentificeerde smelterij en raffinaderij voor tin, wolfraam, tantaal en goud deelgenomen aan onafhankelijke audits door derden.

Bij de overgang naar gerecycled en hernieuwbaar materiaal heeft Apple op basis van milieu, mensenrechten en de impact op de toelevering 14 materialen geselecteerd die samen goed zijn voor bijna 90 procent van het materiaal in Apple producten: aluminium, kobalt, koper, glas, goud, lithium, papier, plastic, zeldzame aardmetalen, staal, tantaal, tin, wolfraam en zink.

In 2022 was ongeveer 20 procent van al het materiaal in Apple producten afkomstig uit gerecyclede of hernieuwbare bronnen. Zo is voor het eerst gerecycled koperfolie gebruikt in de hoofdlogica van iPad (10e generatie), is gecertificeerd gerecycled staal gebruikt in de accubak van MacBook Air met de M2-chip, is 100 procent gerecycled wolfraam gebruikt in de nieuwste Apple Watch-serie en zijn de aluminium behuizingen in veel Apple producten gemaakt van een 100 procent gerecyclede aluminiumlegering die door Apple is ontworpen.

Innoveren voor de toekomst van recycling

Deze vooruitgang is mede mogelijk gemaakt door het pionierswerk van Apple op het gebied van onderzoek en ontwikkeling voor demontage en recycling aan het einde van de levensduur. Dankzij uitgebreide inspanningen, waaronder samenwerking met toonaangevende onderzoeksinstellingen en het Material Recovery Lab in Austin, Texas, ontwikkelen de technici en deskundigen van Apple innovatieve manieren om materialen in Apple producten een nieuw leven te geven.

Daisy, de iPhone-demontage robot van het bedrijf, scheidt batterijen van andere onderdelen en stelt gespecialiseerde recyclingbedrijven in staat kobalt en andere materialen, waaronder lithium, terug te winnen. Apple schat dat sinds 2019 meer dan 11.000 kilo kobalt is teruggewonnen uit batterijen die door Daisy zijn verwijderd en vervolgens weer op de secundaire markt zijn gebracht. Daisy helpt ook bij het terugwinnen van zeldzame aardelementen, die grotendeels verloren gaan door traditionele elektronica-recyclingprocessen. Daisy is slechts één voorbeeld van hoe de innovaties van Apple op het gebied van recycling en demontage de hele branche kunnen veranderen. De Dave-robot van het bedrijf, die nu bij een recyclingpartner in China wordt ingezet, kan door de demontage van Taptic Engines bijdragen aan een snellere terugwinning van zeldzame aardmetalen.

Apple is ook begonnen met het inzetten van op overheadprojectors gebaseerde augmented reality (AR)-systemen bij recyclingpartners. Het systeem begeleidt de demontage van apparaten als de MacBook en de iPad door videobeelden rechtstreeks op het werkoppervlak te projecteren. Het bedrijf publiceert Apple Recycler Guides voor wereldwijde recyclers om de efficiëntie van materiaal herwinning te maximaliseren en tegelijkertijd de menselijke gezondheid en veiligheid te beschermen. Aangezien gerecyclede en hernieuwbare materialen kunnen bijdragen aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk van elk product, brengt een verbeterde terugwinning Apple ook dichter bij zijn ambitieuze doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn in de hele toeleveringsketen en de levenscyclus van elk product.