Apeel en Nature’s Pride gaan samen gevecht aan tegen voedselverspilling in Europa

De Apeel en Nature’s Pride-samenwerking komt op een moment dat voedselverspilling in Europa een verbluffende 88 miljoen ton per jaar heeft bereikt, met bijbehorende kosten geraamd op 143 miljard euro, en voortbouwt op de succesvolle introductie van Apeel in de VS, waar de technologie meer dan 50% vermindering van voedselverspilling op retail-niveau laat zien. Als onderdeel van het partnerschap introduceren Nature’s Pride en Apeel Sciences een co-branded label, een signaal aan consumenten van kwaliteit, duurzaamheid en een langere levensduur, en dus minder voedselverspilling, mogelijk gemaakt door de technologie van Apeel.

“We stellen de gezondheid van mens en milieu centraal bij alles wat we doen. We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in onze waardeketen om onze klanten te voorzien van de hoogste kwaliteit en de meest smaakvolle producten. Met Apeel delen we dezelfde waarden: we zijn beiden pioniers, hebben een passie voor het verminderen van voedselverspilling en we willen samenwerken met anderen om dit probleem op te lossen. Dit maakt Apeel de ideale strategische partner voor ons. We kijken ernaar uit om voedselverspilling te verminderen, nieuwe waarde te creëren voor iedereen in de supply chain en de groenten- en fruitsector samen met al onze partners te laten groeien, ” vertelt Adriëlle Dankier, Chief Commercial Officer van Nature’s Pride.

“Voedselverspilling is wereldwijd een enorm probleem en met een strategische leider zoals Nature’s Pride, kunnen we uitkijken naar een toekomst waarin er veel minder afval in het systeem is, en we kunnen duurzaamheid bevorderen samen met voordelen voor iedereen in de supply chain,” zegt James Rogers, Chief Executive Officer en oprichter van Apeel Sciences. “Nature’s Pride en Apeel hebben dezelfde visie voor een toekomst waarin onze voedselsystemen meer harmonieus met de natuur werken, en we zijn enorm enthousiast om samen met hen het gevecht tegen voedselverspilling in Europa aan te gaan.”

Avocado pilots zullen naar verwachting halverwege het jaar starten in geselecteerde winkels in Europa, onder voorbehoud van goedkeuring door de EU en beide bedrijven zijn verheugd om Europese klanten en consumenten Apeel Avocado’s aan te bieden.