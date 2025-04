Amsterdam is vanochtend wakker geworden met een opvallend straatbeeld: achter Centraal Station is de langste waslijn ooit gespannen, vol afgedankte kledingstukken met een boodschap. Ook op de Keizersgracht, in de Rosse Buurt, op het Museumplein en in het Vondelpark en Westerpark wappert weggegooide mode in de wind. Door letterlijk de vuile was van de mode-industrie buiten te hangen, voert het Amsterdamse platform BOAS actie tegen de vernietigende impact van fast fashion.

Over bruggen, in bomen en aan gevels: in Amsterdam duiken meerdere waslijnen op, vol gedragen kleding die anders gedumpt zou worden. Op de kleding staan korte, krachtige boodschappen als “Draag me”, “Hou van me”, “Repareer mij” en “Doneer mij”. Elk jaar worden er wereldwijd tientallen miljarden kledingstukken geproduceerd, waarvan 87 procent eindigt als afval,” zegt Vincent van der Holst, oprichter van BOAS. “De mode-industrie is verantwoordelijk voor 10 procent van de wereldwijde CO₂-uitstoot – meer dan luchtvaart en scheepvaart samen. We willen mensen confronteren en ze laten zien hoeveel er dagelijks wordt verspild. Deze actie vraagt voorbijgangers om letterlijk stil te staan bij hun eigen consumptiegedrag. Je kunt deze kleding aanraken, meenemen, ruiken en dan beseffen dat er élke seconde een vrachtwagen vol mode wordt gedumpt of verbrand. Het systeem is kapot. Maar de oplossing is simpel: doorbreek het systeem en draag wat er al is.”

Tweede leven

BOAS zet zich in tegen de fast fashion industrie door kleding een tweede leven te geven. Het platform biedt mode die afkomstig is uit overproductie, retourstromen en inzamelpunten. “Een deel van onze collectie is tweedehands, een ander deel nieuw en ongedragen, en weer een ander deel wordt herontworpen door jonge designers,” zegt Van der Holst. “Wij geloven in de kracht van circulaire mode en streven naar het verminderen van modeverspilling.” Het platform gaat nog een stap verder en doneert 90 procent van de winst om de schade van de mode-industrie te herstellen. Sinds de oprichting drie jaar geleden heeft BOAS al meer dan 15.000 euro gedoneerd. Met deze actie vraagt BOAS niet alleen aandacht voor modeverspilling, maar nodigt het mensen ook uit om via Eyevestor mede-eigenaar te worden van het platform en bij te dragen aan een circulaire mode-industrie.

Pop-upstore op Utrecht Centraal

Naast de actie en winkels in Amsterdam opent BOAS vandaag een tijdelijke pop-upstore op Utrecht Centraal Station. De winkel biedt een breed scala aan mode die anders gedumpt zou worden, met een focus op het hergebruiken en herontwerpen van kleding, en het stimuleren van bewuste consumptie. Van der Holst: “In onze pop-upstore kunnen bezoekers twee weken lang terecht om kleding te redden die anders gedumpt zou worden en meer te leren over de verwoestende impact van de mode-industrie.” De tijdelijke winkel is open van 29 april tot en met 11 mei.