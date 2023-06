Marius Smit, oprichter van de sociale onderneming Plastic Whale, kondigt zijn nieuwste project aan: Cathedrall (geschreven met ‘-all’, verwijzend naar: ‘voor iedereen’). Het is een drijvende kathedraal gebouwd van diverse stedelijke afvalmaterialen. Samen met partners D/DOCK, een creatieve studio en impactinnovatiebureau Max-G wil Smit een breed publiek betrekken bij de circulaire transitie. De drijvende kathedraal wordt een multidisciplinaire plek waar individuen, bedrijven en overheid samenkomen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dat gebeurt onder andere door middel van educatie, lezingen en exposities. De drijvende kathedraal moet een plek krijgen in Amsterdam. Volgens de planning start de bouw eind 2023, zodat Cathedrall tijdens Sail 2025 staat als een drijvend huis.

“We geloven dat de drijvende kathedraal een krachtig symbool kan zijn voor verandering, doordat we van afvalmaterialen iets heel moois bouwen”, zegt Marius Smit, oprichter van Plastic Whale. “Bijna iedereen weet inmiddels wel dat we van een lineaire naar een circulaire economie moeten. Maar we zien helaas weinig producten en projecten die het grote publiek aanspreken en betrekken. De materie is vaak nog erg technisch en moeilijk te begrijpen. Daar willen we verandering in brengen, te starten met dit gebouw. Deze plek moet duidelijk maken dat we anders moeten kijken naar afval en grondstoffen. Een plek die circulariteit tastbaar maakt. Hier willen we mensen samenbrengen die ervan overtuigd zijn dat we dingen anders kunnen en moeten doen.”

Samenwerking

D/DOCK is verantwoordelijk voor het concept, het ontwerp en de activatie van de drijvende kathedraal. Hierbij ontwerpt D/DOCK niet alleen het bouwwerk en de verschillende ruimtes, maar geven zij ook invulling aan de manier waarop die ruimtes gebruikt worden. De ontwerpers lieten zich inspireren door de abdij als centrum voor onderzoek en innovatie. Het bureau streeft naar positieve gedragsverandering door middel van ontwerp en activatie. Max-G is verantwoordelijk voor het businessmodel. Max-G helpt bedrijven een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, in combinatie met een gezond verdienmodel. Esther Zijtregtop van Max-G: “Wat ons betreft zijn duurzame initiatieven die enkel afhankelijk zijn van donaties of subsidies lastig in stand te houden. Wij geloven dat we op een andere manier naar de opbouw van bedrijven moeten kijken om te komen tot een nieuwe economische standaard die niet alleen draait om aandeelhouders. Voor Cathedrall betekent dit, dat alle partijen samenwerken om positief resultaat te creëren op zowel sociaal, ecologisch als financieel vlak.”

Oproep om deel te nemen

De drie founding partners geloven dat de meest baanbrekende oplossingen ontstaan door verschillende mensen, ideeën en technologieën samen te brengen. De oprichters van Cathedrall roepen daarom bedrijven, organisaties en individuen op om deel te nemen aan het project. “Door samen te werken en expertise en middelen te delen, kunnen deelnemende partijen een significante bijdrage leveren aan de realisatie van de drijvende kathedraal”, aldus Marius Smit. “Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we een circulaire toekomst creëren. Zo hebben we natuurlijk een ligplaats nodig, een ponton om op te bouwen, bouwpartners, afvalmaterialen, producenten met vernieuwende circulaire technologieën, en investeerders.” De bouw van de eerste onderdelen van de drijvende kathedraal start eind 2023, zodat bezoekers van Sail 2025 de eerste fase van de drijvende kathedraal kunnen ervaren.