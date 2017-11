Amsterdam wint World Smart City Award voor circulaire economie

#dagvandeondernemer in het Gemeentemuseum #denhaag. Burgemeester Krikke pleit voor meer stageplaatsen. Hoe? Vraag het me #Zon #thinkforward #mvo @MKB_DenHaag

#Energietransitie #mvo Grote vervuilers worden nauwelijks belast, consument betaalt - nos.nl/l/2203213

@gevenmaaktrijk Fantastisch mooi bericht zeg Goed dat steeds meer ondernemers meerwaarde van @gevenmaaktrijk inzien! #mvo

Soms moet je Plan A, op advies van anderen loslaten om mét succes Plan B neer te zetten! #ietsjesanders #DEO #MVO pic.twitter.com/9VznzlDLhh

Blij met nieuwe opdracht #mvo voor werkgroep duurzaamheid bij een groot bedrijf. Zin in!

De ZonneDelen van Zonnedak Nissan zijn zeer populair! zonnepanelendelen.nl/project/… Al meer dan 433.00 euro opgehaald in 2 dagen! Samenwerking van @Nissan_NL @Qurrent @asnbank @AmsterdamNL @janszonbv en @1miljoenwatt #duurzaam #zonneenergie #groen #mvo #EHO2017 pic.twitter.com/8qd8jtWxuC

Morgen in gesprek in Zevenaar eo over duurzaam en maatschappelijk ondernemen #mvo #mkb #vvd #dagvandeondernemer facebook.com/events/1910197…

That's quite a statement from @raphaelnouwen of @TriodosNL, mentioning that it is the #CSR manager's task to eliminate his own job. Do you agree? #MVO #PurposeDay #Purpose twitter.com/dedroomfabriek…

Goed voorbeeld jeugd te interesseren voor ons mooie vak! Binnenkort meer initiatieven vanuit A.A.S. op dit vlak 100% betrokken #mvo twitter.com/dubbeldamgroep…

RT @mobilemiker: Organizational Alignment for Digital Transformation - goo.gl/w2L1jk Digital transformation is both a technology and a management challenge. Focusing on one without the other is not a recipe for success. #DigitalTransformation #Industry40 #IIoT #MVO #C…

Organizational Alignment for Digital Transformation - goo.gl/w2L1jk Digital transformation is both a technology and a management challenge. Focusing on one without the other is not a recipe for success. #DigitalTransformation #Industry40 #IIoT #MVO #CustomerJourney

De Doetinchemse Uitdaging heeft zich als doel gesteld lokale ondernemers actief Maatschappelijk Betrokkener te laten zijn. Benieuwd naar onze missie ? Check het hier. #MVO #MBO ow.ly/dqeu30gCn6V

Mooie vorm #MVO @welkoop2014 en Scapino Winterswijk. Korting op op gereedschap en materiaal. Hartelijk dank! Hierdoor kunnen we nog meer Winterswijkers helpen die onze hulp hard nodig hebben. pic.twitter.com/iLVU1m5aUL

Dag twee op de @TrendsExpo! Kom ook langs bij stand 137. We hebben chocolade! Kost je slechts een kort gesprek ;-). #Zwolle #TrendsExpo #beurs #maatschappelijkondernemen #socialestad #sociaalondernemen #MVO #IJsselhallen

Als eerste grote organisatie in Nederland heeft @facilicomnl de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Hoe? Lees het hier facilicom.nl/mvo-co2-neutra… #mvo #duurzaam

Mooie erkenning voor onze partner @Holonite - de Groene Pluim! Gefeliciteerd en keep up the green work! #cradletocradle #circulair #MVO #SDG twitter.com/Holonite/statu…