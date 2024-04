In een gezamenlijke inspanning om de EU-regelgeving te overtreffen en klimaatneutraal te worden in 2030, heeft Amsterdam zich ontpopt als pionier in het implementeren van oplossingen voor duurzaam gebouwbeheer. In tegenstelling tot sommige andere steden in de EU neemt Amsterdam proactieve stappen om verplichte regelgeving voor commerciële gebouwen af te dwingen, zodat alle sectoren bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Vanaf januari 2023 moeten kantoorgebouwen een energielabel C of hoger hebben, waardoor gebouwen met een lagere classificatie onbruikbaar worden. De overheid kan boetes of zelfs sluitingen opleggen bij niet-naleving. Dit, samen met de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) voor nieuwbouw, heeft alle sectoren in de richting van duurzame praktijken geduwd.

“Nu Nederland grote stappen zet om de energie-efficiëntie in gebouwen te verbeteren, is het essentieel om een holistische benadering te kiezen die alle sectoren omvat,” zegt Donatas Karčiauskas, CEO van Exergio, een bedrijf dat zich richt op het verbeteren van energie-efficiëntie met hun AI-gebaseerde energiebeheertool. “Het implementeren van effectieve energiebeheersystemen in commerciële gebouwen is de sleutel tot het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.”

Met platforms zoals Exergio kunnen bedrijven het energieverbruik stroomlijnen en verspilling minimaliseren door de integratie van AI-technologie en menselijke expertise. Dit helpt niet alleen bij het naleven van de regelgeving, maar bevordert ook een duurzamere toekomst voor steden wereldwijd, met potentiële energieverspillingsreducties tot 20%.

Bovendien, terwijl sommige EU-landen energieprestatiecertificaten (EPC’s) beperken tot bepaalde soorten gebouwen, eist Amsterdam het equivalent ervan, de milieuprestatieberekening, voor alle eigendommen, zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

Door middel van het EPC-kader zorgt de stad voor uitgebreide verbeteringen op het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie en duurzame energie, waarmee een nieuwe standaard voor stedelijke duurzaamheid wordt vastgesteld.

“De inzet van Amsterdam om de EU-regelgeving te overtreffen benadrukt de dringende behoefte aan energie-efficiënte verbeteringen in commerciële gebouwen. De EU rapporteert dat gebouwen 40% van haar energie verbruiken, waarbij kantoren en commerciële ruimtes een belangrijke bijdrage leveren. Uit een studie van Skanska blijkt dat ongeveer 75% van de commerciële gebouwen in Europa niet energie-efficiënt is, wat wijst op een aanzienlijke mogelijkheid voor energiebesparing door upgrades en retrofits,” vervolgt Karčiauskas.

De aanpak van Amsterdam kan in de hele EU worden gekopieerd en laat zien hoe belangrijk het is om ook commerciële gebouwen te betrekken bij energiebesparing. Amsterdam is wereldleider in het omarmen van het donut economisch model, dat ervoor zorgt dat aan ieders essentiële behoeften wordt voldaan terwijl de grenzen van de aarde worden gerespecteerd. De stad streeft naar een koolstofneutrale status in 2030 en volledige circulariteit in 2050, wat betekent dat afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt in alle systemen.

Met lopende projecten in Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Tsjechië, Hongarije, Oman, Zweden en Litouwen loopt Exergio voorop in het stimuleren van energie-efficiënte oplossingen in heel Europa. De uitbreidingsplannen van het bedrijf naar Duitsland en Frankrijk onderstrepen de toewijding aan het bevorderen van duurzaam gebouwbeheer op wereldwijde schaal.