De gemeente Amsterdam heeft een grote opgave op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. Er moeten elk jaar duizenden woningen worden gebouwd en tegelijk moet de CO₂-uitstoot flink omlaag. Hout is een betrouwbaar en stevig bouwmateriaal: een duurzaam alternatief voor beton en staal dat bovendien CO₂ opslaat. Daarom heeft de gemeente Amsterdam het MRA houtbouw Pact 2026 – 2030 ondertekend, met als doel dat voor 2030 minstens 20% van de nieuwe woningen in de regio van hout is.

Wethouder van Weyenberg (Woningbouw): ‘’Ik ben erg enthousiast over de groei van het aandeel houtbouw in onze regio. Samen met meer dan honderd publieke en private partijen zetten we nu de volgende stap in die ontwikkeling. Zo laten we gezamenlijk houtbouw groeien tot een aantrekkelijk en volwaardig alternatief en bouwen we aan een duurzame toekomst voor Amsterdam.’’

Bouwen met hout is een duurzaam alternatief voor beton en staal. Hout groeit vanzelf, slaat CO₂ op en stoot minder uit. Hout is bovendien hernieuwbaar, mits het uit duurzaam beheerde bossen komt. Houten gebouwen kunnen vaak ook sneller worden gebouwd. Dat betekent minder transport, minder overlast en minder uitstoot. Omdat hout lichter is dan beton, is er ook minder fundering nodig. Daarnaast is hout door moderne technieken een betrouwbaar en stevig bouwmateriaal dat aan dezelfde eisen voldoet als beton of staal.

In Amsterdam zijn er verschillende opvallende projecten met houtbouw. Zo won Switi in Zuidoost de Houtbouwprijs 2024 voor de 24 houten rijwoningen en een woontoren met 45 appartementen en komt er met de Nelson Mandelabuurt vanaf 2030 een nieuwe woonwijk met 700 woningen die bijna helemaal met hout gebouwd is.

Het eerdere MRA Houtbouw Convenant (2021-2025) zorgde al voor groei in het aandeel houtbouw in de regio. In 2021 werd nog maar 0,5% van de nieuwbouwwoningen in hout gebouwd. Inmiddels is dat ruim 5% in de regio en in Amsterdam zelfs 8%. Met het nieuwe Houtbouw Pact 2026-2030 wil de gemeente houtbouw verder uitbreiden. Niet alleen in woningbouw, maar ook in andere soort gebouwen, zoals kantoren en scholen. In 2027 bekijkt de gemeente of het doel nog verder omhoog kan: van 20 naar 30%.