Amsterdam staat voor een grote uitdaging. Hoe maken en houden we de stad toekomstbestendig? In 2024 willen we 110 bedrijven in de ontwerp- en maakindustrie begeleiden bij de overstap naar circulair en duurzaam ondernemen. Met een analyse van hun huidige en toekomstige manier van werken, individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten, helpen we de ondernemers om concrete stappen te kunnen zetten.

Nieuwe manier van werken

De circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van werken. Hoe ontwerp je producten die hergebruikt kunnen worden, die lang hun waarde behouden. En waarbij hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen gebruikt worden. Welke principes, voordelen en uitdagingen heeft deze manier van ondernemen? Welke verdienmodellen komen erbij kijken en zijn er al toepasbare praktijkvoorbeelden?

In een circulaire economie zorgen we dat producten en grondstoffen zo lang mogelijk in omloop blijven, opnieuw gebruikt worden en hun waarde behouden. Circulair ondernemen is uiteindelijk efficiënter, bespaart geld en beperkt de afvalstroom.

Voor wie

We bieden 110 maakbedrijven een advies- en begeleidingstraject. Een maakbedrijf maakt een product of heeft directe invloed op het maakproces. Een maakbedrijf kan meedoen als het gevestigd is in Amsterdam of als hun kern(maak)activiteiten in Amsterdam plaatsvinden. De organisatie is groter dan 5 en kleiner dan 250 medewerkers.

Het traject

Het traject bestaat uit deze onderdelen.

een persoonlijk intakegesprek,

2 praktische workshops,

1-op-1 begeleiding met milieu-impactanalyse en

informatieve webinars over circulaire thema’s.

De uitvoering van het traject is in handen van de duurzaamheidsexperts van Partners for Innovation.

Aanmelden