Amsterdam CleansDay is gisteren, vrijdag 19 september, officieel van start gegaan. Burgemeester Femke Halsema, wethouder Hester van Buren en de initiatiefnemers Charlie MacGregor, Victor Knaap, Daan van Apeldoorn, Brigitte Vonck en Cora Kreikamp gaven zelf het startsein door afval te prikken bij de ambtswoning. Wat begon als een eenvoudige LinkedIn-post groeide uit tot een initiatief waarbij meer dan 10.000 Amsterdammers samen de stad opruimen. In alle stadsdelen waren Amsterdammers en organisaties actief.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam: “Het is geweldig om te zien hoeveel Amsterdammers vandaag meededen aan CleansDay. Op deze manier maken we de stad schoner. Voor veel Amsterdammers is afval op straat een van de grootste ergernissen. Hopelijk zorgt deze actie er ook voor dat we de stad schoner houden, zodat het effect blijvend is.”

Amsterdam CleansDay

750 Grijpers en ringen voor ieder stadsdeel. Hoewel Amsterdam een stukje schoner is sinds vandaag, benadrukken initiatiefnemers en deelnemers dat dit geen eenmalige actie is: het is een beweging die bestaande initiatieven ondersteunt, vrijwilligers erkent en betrokkenheid, samenwerking en blijvende gedragsverandering stimuleert. Het gaat erom Amsterdammers te inspireren om het hele jaar door om te kijken naar elkaar en de stad.

Charlie Macgregor, oprichter & CEO van The Social Hub, zegt: “Vandaag hebben we met Amsterdam CleansDay laten zien dat de kracht van samenwerking écht een verschil kan maken. Het was prachtig om zoveel mensen samen te zien komen om hun stad schoner te maken. Dit succes bewijst dat impact-driven bedrijven en bewoners samen verandering in gang kunnen zetten. Echte vooruitgang begint wanneer mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en eigenaarschap nemen over hun leefomgeving.”

Victor Knaap, co-founder van Monks, vult aan: “Het is schitterend om te zien dat de juiste boodschap op het juiste moment zoveel mensen in beweging heeft gebracht. Vandaag hebben bewoners, bedrijven en de gemeente samen laten zien dat een simpele oproep op LinkedIn: “maak je eigen stoep schoon”, enorme impact kan hebben. Doordat al onze reclamemiddelen herbruikbaar waren, namelijk de vuilniszakken waarin we het straatvuil ophaalden, maakte dit oprecht het enige vuilnis-negatieve straatfeest van Amsterdam, en wat een succes was het om iedereen samen te zien werken.”

Daan van Apeldoorn, Head of B Corp Impact bij B Lab: “We zijn trots dat we CleansDay samen met gecertificeerde B Corps Monks en The Social Hub hebben opgezet. Vandaag liet de B Corp community zien dat bedrijven écht het verschil kunnen maken. CleansDay kan zo méér worden dan een jaarlijkse opruimactie: een kantelpunt en aanleiding voor een gesprek over duurzame oplossingen. Een dag waarop burgers, bedrijven en beleidsmakers besluiten niet alleen schoon te maken, maar ook schoon schip te maken met de wegwerpmaatschappij.’’