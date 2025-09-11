Ampyr Solar Europe heeft op 11 september haar grootste zonnepark van Nederland geopend: Zonnepark Noordoostpolder. Met de installatie van meer dan 159.000 zonnepanelen beslaat Zonnepark Noordoostpolder een totale oppervlakte van 54 hectare, heeft het een geïnstalleerd vermogen van 96 MWp en voorziet het in de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van ruim 33.000 huishoudens. Bovendien zorgt het zonnepark voor een aanzienlijke CO₂ besparing, waarbij jaarlijks bijna 32 miljoen kilogram aan CO₂ uitstoot wordt vermeden.

Zonnepark Noordoostpolder maakt deel uit van een 16 kilometer lang lint voor hernieuwbare energie op gigawattschaal, met onder meer windparken, batterijopslag en het grootste aaneengesloten zonnepark van Nederland.

Unieke duurzame energiecentrale

Wat dit project onderscheidt, is de nauwe samenwerking met grondeigenaren, overheden en andere projectontwikkelaars. Door de combinatie van de bestaande windparken en de zonnevelden die hier tussen gevlochten zijn, ontstaat een duurzaam energielint dat optimale invulling geeft aan de energiebehoefte. “Bijzonder aan Zonnepark Noordoostpolder is de manier waarop Ampyr Solar Europe dit park samen met de gemeente en de ontwikkelaars van de aangrenzende zonneparken landschappelijk heeft ingepast. De uitdaging was om de zonneparken van de drie ontwikkelaars te laten samensmelten tot één groot zonnepark. Ik ben er trots op dat dit in goede samenwerking is gelukt. Het resultaat is een op alle fronten toonaangevend energielandschap. De prachtige beelden die inmiddels rondgaan zijn voor mij een mooie bevestiging dat we dit heel goed gedaan hebben.” Aldus Wethouder van Amersfoort, van gemeente Noordoostpolder.

Totale opwek van één gigawatt

Het totale park vormt een duurzame energiecentrale van één gigawatt (oftewel 1000 megawatt). Deze hybride centrale is aangesloten op één hoogspanningsstation van TenneT en helpt direct om de energietransitie te versnellen en netcongestie te verminderen. Ook draagt het bij aan de ambitie van Ampyr Solar Europe. Managing Director Alexander Koeman: “De opening van het Zonnepark Noordoostpolder draagt bij aan onze ambitie om dé toonaangevende onafhankelijke zonne-energieproducent van Noordwest-Europa te worden. Met Zonnepark Noordoostpolder leveren we een directe bijdrage aan het versnellen van de energietransitie. Daar zijn we ontzettend trots op. Ook de samenwerking met onze partners is uitstekend verlopen en een voorbeeld voor toekomstige projecten.”

Verduurzaming van de Nederlandse industrie

Een belangrijk onderdeel van het project is dat de opgewekte duurzame stroom wordt geleverd aan de Nederlandse industrie. Zo gaat een groot deel van de energie en Garanties van Oorsprong (GvO’s) die Ampyr Solar Europe opwerkt naar Rockwool en VW Kraftwerk GmbH. Hiermee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de industrie én aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Kenneth Rotvig Dupont, Energy Category Director bij Rockwool licht toe: “Door ons contract met Ampyr Solar Europe, zijn we met Zonnepark Noordoostpolder de komende 10 jaar verzekerd van duurzame groene energie voor onze bedrijfsvoering in Nederland. Dat geeft zekerheid en stabiliteit. De opening van dit zonnepark is voor ons en andere partijen een belangrijke stap in het verduurzamen van de Nederlandse industrie.”