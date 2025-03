De afspraken over mensenrechtennormen voor grote bedrijven die actief zijn in de Europese Unie, lopen het risico vertraging op te lopen. De Europese Commissie stelde een ingrijpende verandering voor aan de geplande duurzaamheidswetten, waaronder de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

In mei 2024 stemden 27 Europese landen in met de CSDDD, een baanbrekende EU due diligence-wet. Deze wet verplicht grote bedrijven om de negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten en het milieu in kaart te brengen en aan te pakken. De lidstaten zouden in twee jaar de tijd de richtlijn omzetten in nationale wetgeving. Met het nieuwe voorstel van de Europese Commissie staat dit plan nu onder druk.

“Vanwege de vele mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in de waardeketens voor alledaagse producten en de rol die bedrijven spelen bij de aantasting van het klimaat, zou de EU moeten proberen de duurzaamheidsnormen te verhogen, niet af te zwakken”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Kortzichtig en gevaarlijk

Callamard: “Alleen al het aantal en de reikwijdte van de voorgestelde wijzigingen aan deze essentiële wetten zijn volledig in strijd met de groene ambities van Europa en haar toezeggingen op het gebied van klimaatactie. Het zou ongelooflijk kortzichtig en ronduit gevaarlijk zijn om de kern van de wetten uit te hollen op een moment dat deze van vitaal belang zijn. De wetten zijn bedoeld om verantwoorde bedrijfspraktijken, duurzame investeringen, verantwoord ondernemen en transparantie te bevorderen.”

Nog niet te laat

In zijn huidige vorm zou het voorstel ervoor zorgen dat het een jaar langer gaat duren voor de EU-lidstaten de Corporate Sustainability Due Diligence Directive in hun nationale wetgeving opnemen.

“Als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, zouden deze instrumenten misschien net zoveel waard zijn als het papier waarop ze staan geschreven. Wat echt alle alarmbellen doet afgaan zijn de beoogde wijzigingen in onder andere bepalingen op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid, due diligence-verplichtingen en klimaattransitieplannen,” stelt Callamard.

“Het is nog niet te laat om het voorstel tegen te houden en ervoor te zorgen dat deze wetten worden beschermd. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten laten zien dat ze sterke leiders zijn en voorkomen dat essentiële mensenrechten en milieu- en klimaatbescherming worden ondermijnd”.

Omnibus

Vorige maand uitte Amnesty International samen met 170 organisaties in een gezamenlijke verklaring haar bezorgdheid over de voorgestelde Omnibus. De Omnibus-wetgeving omvat belangrijke duurzaamheidswetten die zijn aangenomen in het kader van de Green Deal van de EU, waaronder de CSDDD, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Taxonomy Regulation.

Foto: © Amnesty International/Jean-Mobert Senga