Een nieuw rapport in opdracht van Mighty Earth – “Ahold Delhaize’s Methane Footprint: The hidden climate cost of animal products” – stelt dat Ahold Delhaize niet slaagt in het terugdringen van methaanemissies in zijn vlees- en zuivelketens. Zonder serieuze actie in de Verenigde Staten zal de retailer zijn klimaatdoelen niet kunnen halen.

Hoewel het hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Nederland staat, bezit het concern diverse grote supermarktketens in de Verenigde Staten – waaronder Food Lion, The Giant Company, Stop & Shop en Hannaford. Gezamenlijk vormen zij de grootste supermarktgroep aan de oostkust van de VS, en de vierde grootste in het hele land.

Uit het rapport blijkt dat maar liefst 45% van de methaanuitstoot van Ahold Delhaize gelinkt is aan de Amerikaanse activiteiten. Ter vergelijking: de Nederlandse tak, is verantwoordelijk voor 24% van de methaanuitstoot uit vlees en zuivel, de rest is verspreid over andere Europese landen en een onderneming in Indonesië.

De analyse, uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo, bekijkt de methaanuitstoot afkomstig van de verkoop van dierlijke producten door Ahold Delhaize per land. In 2023 was deze uitstoot goed voor naar schatting 11,7 miljoen ton CO₂-equivalenten (CO₂e) – oftewel 44% van de zogenoemde Scope 3-emissies van het bedrijf binnen de categorie bos, land en landbouw (FLAG). Daarmee overschrijdt Ahold Delhaize de methaanuitstoot van landen als Denemarken of Zweden.

De bevindingen sluiten aan bij de Methane Action Tracker, waarin Ahold Delhaize onlangs werd gerangschikt als nummer 4 van de 20 grootste foodretailers wereldwijd met een teleurstellende score van slechts 33 uit 100 voor haar methaanbeleid.

Hoewel Ahold Delhaize klimaatneutraal (Net Zero) wil zijn in 2050, ontbreekt het nog aan concrete plannen om methaan specifiek terug te dringen – met name in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot Europa, missen de Amerikaanse merken duidelijke klimaatdoelen, tijdslijnen en strategieën. Om haar wereldwijde klimaatdoelen te halen, zal Ahold Delhaize een stevige reductiestrategie moeten opstellen met transparante groepsbrede rapportage, en daarbij expliciet inzetten op hogere klimaatambities voor haar Amerikaanse dochtermerken.

Jurjen de Waal, Directeur Nederland bij Mighty Earth: “De blinde vlek voor methaanemissies, vooral bij haar Amerikaanse bedrijven, ondermijnen de klimaatambities van Ahold Delhaize. Door deze blind vlek aan te pakken kan Ahold Delhaize, als een van de grootste supermarktbedrijven ter wereld, een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van vlees- en zuivelketens en consumenten helpen om duurzamere en gezondere keuzes te maken.”

“Methaan is een krachtig broeikasgas dat verantwoordelijk is voor bijna een kwart van de wereldwijde opwarming. Een snell reductie is volgens klimaatwetenschappers een van de meest impactvolle en kosteneffectieve manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

“Ahold Delhaize kan een internationale leiderschapsrol op zich nemen door als eerste grote retailer transparant te worden over haar methaanuitstoot en met een concreet reductieplan komen – inclusief voor de Amerikaanse merken, haar grootste markt. Zo kan ze haar Net Zero-belofte richting investeerders en consumenten waar maken. Anders dreigt deze belofte een vorm van greenwashing te worden”

Mighty Earth roept Ahold Delhaize op tot: