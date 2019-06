AM lanceert white paper: ‘Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties’

Vandaag heeft gebiedsontwikkelaar AM tijdens de Provada haar eerste white paper over circulair ontwikkelen gepresenteerd. In deze publicatie worden de eerste lessen met circulair ontwikkelen beschreven, aan de hand van drie invalshoeken: waarom is circulariteit van belang, hoe kan het worden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces en welke aspecten spelen daarbij een rol? Ook vijf partners met wie AM inmiddels intensief samenwerkt op dit gebied komen aan het woord. AM pleit voor het delen van kennis over circulair ontwikkelen om de sector versneld van ambities naar prestaties te brengen.

Samenwerken is de sleutel in circulair ontwikkelen

De circulaire economie betekent een fundamentele verandering in de wijze van productie en consumptie. Ook in de vastgoedsector is de kanteling begonnen. AM heeft ‘circulair ontwikkelen’ een centrale plaats te geven in haar bredere duurzaamheidsstrategie ‘Gedurfde Duurzaamheid’. Bij verschillende koploperprojecten krijgt circulariteit nu concreet handen en voeten, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, Hart van de Waalsprong in Nijmegen, Eilanden van Hain in Zaanstad, Het Kadehuis in Arnhem, het Bajes Kwartier in Amsterdam en Wickevoort in Haarlemmermeer.

Samenwerking is daarbij een belangrijk instrument: om verder te komen heeft AM circulaire partners aan zich gebonden. Van een circulair samenwerkingsmodel (Copper8) tot het leren over circulaire proposities en businesscases (ABN AMRO). Van voorbeeldprojecten in de utiliteit en de afwegingen aldaar (BAM), een circulair programma van eisen voor ontwerpers (C-Creators) tot het ontwerpen zelf (Fabrications).

Kennis delen door uitgave white paper

Naast de ervaringen die met de projecten worden opgedaan, wordt kennis ontwikkeld met rondetafelgesprekken, interne en externe kennisevenementen en de inzet van een taskforce circulair. AM zet in het white paper ‘Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties’ de eerste lessons learned op papier en duidt daarmee de rol van de ontwikkelaar in een circulaire bouw- en vastgoedsector. De lessen hebben onder meer betrekking op het ontwikkelingsproces. Heldere afwegingskaders zijn nodig alsmede flexibiliteit in wet en regelgeving en fiscale regels om hergebruik van materialen te stimuleren en alternatieve bouwmethoden te ontwikkelen. Ook moeten businesscases op een andere manier worden opgesteld, waarbij de meerwaarde van circulariteit eveneens in geld kan worden uitgedrukt. Bij de dimensies van circulariteit onderscheidt AM zeven belangrijke prestatie-indicatoren, uiteenlopend van de milieuprestatie tot en met het genoemde belang van samenwerking – als essentiële randvoorwaarde voor een nieuwe manier van werken.

Meetbaar en concreet

AM deelt haar ervaringen via het white paper met haar partners in de keten, om zo de komende tijd de ambities over circulariteit te kunnen vertalen in concrete en meetbare prestaties en circulair ontwikkelen te kunnen opschalen.

Fotobijschrift: Steven Hupkens (AM), Cecile van Oppen (Copper8), Sander Holm (BAM), Maarten Markus (AM), Dinant te Brinke (BAM), Petran van Heel (ABN AMRO)