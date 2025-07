Op vrijdag 11 juli is de eerste oogst binnengehaald van ’s werelds eerste commerciële zeewierboerderij binnen een offshore windpark. De boerderij genaamd North Sea Farm 1 wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van North Sea Farmers en wordt gefinancieerd door het Right Now Climate Fund van Amazon. Dit fonds van 100 miljoen dollar is erop gericht om klimaat- en biodiversiteitsprojecten wereldwijd te stimuleren.

De oogst van NSF1 biedt inzichten voor onderzoekers die het effect onderzoeken van het opschalen van zeewierteelt wereldwijd. Daarnaast onderzoeken zij hoe zeewierboerderijen kunnen bijdragen aan het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer en aan klimaatbestendigheid. Tegelijkertijd wil het project onderzoeken hoe gekweekt zeewier kan helpen bij het ontwikkelen van duurzame en gezondere alternatieven voor bestaande producten met een hoge milieubelasting.

“Met voortdurend wetenschappelijk onderzoek willen we aantonen of dit soort boerderijen op de lange termijn een positief effect kunnen hebben op zowel de biodiversiteit als het beperken van klimaatverandering,” zegt Eef Brouwers, directeur van North Sea Farmers. “Tegelijkertijd laten we zien dat zeewierproductie binnen bestaande offshore-infrastructuur commercieel haalbaar is.”

Het oogstproces bij NSF1 maakt gebruik van een speciale boot die tussen de windturbines vaart om het zeewier te verzamelen van vier grote netten, waarbij elk net 50 meter bij 3 meter telt en stevig verankerd is onder de zeebodem. De teams gebruiken gespecialiseerde apparatuur om het gewas te verzamelen van de boerderij, die vijf hectare van de Noordzee beslaat.

Het geoogste zeewier kan onder meer worden verwerkt in voedingsmiddelen, cosmeticaproducten en textiel. Doordat er geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig zijn bij zeewierteelt, is de teelt milieuvriendelijk en vormt het een duurzaam alternatief. Daarmee vormt de oogst een belangrijke stap naar grootschalige zeewierproductie in Europese markten.

Een team van onderzoekers dat samenwerkt met North Sea Farmers— Plymouth Marine Laboratory, Deltares en Silvestrum Climate Associates —heeft het afgelopen jaar de boerderij in de gaten gehouden met behulp van satellietgegevens en sitebezoeken. Op basis van de oogst zullen de onderzoekspartners een uitgebreide analyse doen van de groei van het zeewier, de koolstofabsorptiepercentages en de algehele impact op de koolstofopslag in het bredere ecosysteem, evenals mogelijke effecten op het wildleven. Deze gegevens kunnen helpen om inzichten te verkrijgen in de maximale opschalingsmogelijkheden voor toekomstige projecten waarbij zeewier wordt gekweekt tussen offshore windturbines.

Professor Ana M Queirós, klimaatveranderingsspecialist bij het Plymouth Marine Laboratory en hoofdwetenschapper van het project, zei: “We zijn erg enthousiast om het effect van de zeewierboerderij op de directe en omliggende mariene omgeving nu te kunnen onderzoeken. Onze analyse volgt het koolstoftraject van het zeewater naar het zeewier en de omgeving, evenals eventuele effecten op de biodiversiteit. We nemen monsters van de zeebodem en het water, monitoren marien leven ter plaatse en maken gebruik van geavanceerde eDNA-technieken om te begrijpen hoe het leefgebied zich ontwikkelt en welke dieren er leven. Het is belangrijk dat dit soort projecten bestaan en onderzocht kunnen worden, zeker nu we dringend oplossingen nodig hebben voor het klimaat- en biodiversiteitsprobleem die echt helpen én duurzaam zijn.”

Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van 2 miljoen euro uit het Right Now Climate Fund van Amazon.

“De eerste oogst van North Sea Farm 1 is een bijzonder moment,” aldus Eva Faict, Country Manager Amazon Nederland en België. “We zijn trots op deze samenwerking die laat zien dat innovatie, duurzaamheid en wetenschappelijk onderzoek elkaar kunnen versterken. Met dit project dragen we bij aan kennis die wereldwijd van belang is in de strijd tegen klimaatverandering.”

De zeewieroogst, gelegen binnen het windpark ‘Hollandse Kust Zuid’ (HKZ) op ongeveer 18 kilometer van de kust van Scheveningen, is drie jaar in ontwikkeling geweest. Het project begon in 2022 en het eerste zeewier werd geplant in oktober 2024.

