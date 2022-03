Internationaal advocatenkantoor Allen & Overy en Regreener, een onderneming gericht op het tegengaan van klimaatverandering en vergroenen van de wereld, kondigen op International Day of Forests een samenwerking aan om groene impact te realiseren. Deze samenwerking past bij de ambitie van beide organisaties om verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. A&O richt zich wereldwijd op een CO2-reductie van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2019. Middels de samenwerking met Regreener zal A&O actief bijdragen aan het realiseren van groene impact en steunt A&O Regreener bij duurzame projecten zoals herbebossing in Zambia en regenwoudbescherming in Ecuador. Verder koopt Regreener CO2-certificaten op en investeert in ontwikkeling van innovatieve en schaalbare oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Paul Huisman, Head of Business Services bij Allen & Overy: “De samenwerking met Regreener is een mooie stap voor A&O om te laten zien welke acties we ondernemen om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Regreener laat onze kantoorgenoten op maandelijkse basis zien wat A&O concreet bijdraagt. A&O draagt bij aan concrete projecten als (i) bomen planten, (ii) regenwoud beschermen en (iii) groene energieprojecten. Via onze interne mediakanalen kunnen we elke maand op een dashboard zien wat onze groene impact is.”

Job van Hooijdonk, mede-oprichter Regreener: “Wij zijn ontzettend blij dat Regreener deze mooie samenwerking aangaat met Allen & Overy, een van ’s werelds meest vooraanstaande advocatenkantoren. De focus van onze samenwerking zal liggen op de daadwerkelijke groene impact die wordt gerealiseerd. Zo zullen we op maandelijkse basis voor en namens de Allen & Overy bomen planten, regenwoud beschermen en projecten gericht op groene energie en renewables steunen. In de tijd dat ik zelf als advocaat werkzaam was (bij een concurrerend kantoor) heb ik A&O leren kennen als een kantoor dat staat voor kwaliteit en innovatie. Daarom ben ik blij datwij dit kantoor als partner mogen verwelkomen. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking en verheug mij op de groene impact die we samen zullen realiseren.”