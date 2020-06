Alkmaarse studenten maken circulaire scheidingswanden uit oude treinvloeren

Duizenden vierkante meters aan ‘overgebleven’ linoleum treinvloeren uit oude NS-treinstellen kunnen een nieuw leven tegemoet als flexibele scheidingswanden. Met dat idee wonnen Kim Dekker en Tino Klaver, studenten aan Inholland Alkmaar, de NS Circular Challenge, een initiatief van de provincie Noord-Holland dat past bij de Noord-Hollandse ambitie om in 2050 volledig klimaat-neutraal en circulair te zijn. De studenten presenteren hun project tijdens het online festival New Economy Now op 16 juni, waar stereconoom Kate Raworth de openingstoespraak houdt.

Kim Dekker, derdejaars student Civiele Techniek en Tino Klaver, derdejaars Elektrotechniek bij Inholland Alkmaar hoorden dat de NS nog bijna 500 ‘bakken’ had staan met meer dan 14000m2 aan vloeren, die voor van alles en nog wat gebruikt kunnen worden: stoelen, kasten, plantenbakken of zelfs een tafeltennistafel. Met hulp van experts gingen de twee studenten aan de slag om een nieuwe circulaire toepassing te bedenken voor de vloeren. Kim Dekker: “De oude treinvloeren zijn als flexibele scheidingswanden heel bruikbaar in coronatijden. Maar ook daarna kan je deze scheidingswanden kan je een kantoor- of winkelruimte flexibel indelen. We willen de wanden verhuren, om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken om er meer of minder te gebruiken.”

Het idee van de NS Circular Challenge is dat honours-studenten van verschillende technische Inholland- opleidingen Noord-Hollandse bedrijven helpen met het bedenken van creatieve, circulaire bestemmingen voor oude interieuronderdelen. De juryprijs deelden Kim en Tino met team SET-light van Emmanuel Bakare, Timo van der Steenhoven, en Saskia van der Velden. Zij ontwierpen een hippe designlamp van oude keukenkastjes van woningbouwvereriging de Alliantie. De studenten volgden als onderdeel van de Challenge zes masterclasses met onder meer circulaire adviesbureaus Noorderwind en Regeneration Design, en met Mauro Gallo, lector ‘Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Inholland.

“Tijdens deze masterclasses hebben we veel geleerd over ideeën ontwikkelen, uitwerken, aanpassen, en ook over het maken van een business model canvas en een materialenpaspoort,” zegt Kim. “Het is een mooie uitdaging om nieuwe toepassingen te bedenken voor materialen die anders onnodig op de vuilnisbelt eindigen, zoals gebeurt met zoveel spullen in onze maatschappij.” Ze is ondertussen al bezig met het ontwikkelen van een volgend idee: ze wil verticale tuinen maken uit oude bagagerekken.