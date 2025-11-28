Aldowa is het eerste bedrijf ter wereld dat het Cradle to Cradle Bronze-certificaat ontvangt voor zijn aluminium geventileerde gevelsystemen. Het certificaat werd op 20 november feestelijk onthuld bij de entree van het bedrijf, samen met het team, partners en Anders Invest. Tegelijkertijd lanceert het bedrijf de campagne “Leave Your Green Mark”, waarmee het iedereen in de bouw uitdaagt om samen een blijvende, duurzame impact op het landschap te maken.

Gecertificeerd productassortiment



Het certificaat geldt specifiek voor de aluminium doospanelen en cassette-geventileerde gevelsystemen van Aldowa BV. Voor deze producten is een uitgebreide Bill of Materials opgesteld waarin alle gebruikte materialen en componenten zijn opgenomen. Zo wordt onder meer inzicht gevraagd tot op 100 ppm van de gebruikte stoffen en worden processen bij toeleveranciers beoordeeld op energiegebruik, circulariteit en arbeidsomstandigheden.

Wat betekent Cradle to Cradle?



Cradle to Cradle is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma dat producten beoordeelt op duurzaamheid in vijf categorieën: Material Health, Product Circularity, Clean Air & Climate Protection, Water & Soil Stewardship en Social Fairness. Het doel is om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor mens en milieu, herbruikbaar zijn en bijdragen aan een circulaire economie. Voor een Bronze-certificaat moet een bedrijf in alle vijf categorieën voldoen aan de minimale criteria.

Impact op duurzaamheid en de bouwsector



Met deze certificering zet Aldowa een belangrijke stap richting een meer circulaire bouwsector. Door de volledige supply chain te betrekken, wordt niet alleen het product zelf, maar ook de productieprocessen en de samenwerking met leveranciers duurzamer gemaakt. De campagne “Leave Your Green Mark” benadrukt dit: Aldowa toont dat innovatie, duurzaamheid en ambitie hand in hand gaan en nodigt iedereen uit bij te dragen aan een blijvende, groene impact op het landschap.

Feestelijke onthulling in Rotterdam



Tijdens het onthullingsmoment op 20 november kreeg het certificaat een prominente plek bij de entree van het bedrijf. Aldowa’s team, partners Roba, Alumet, CoatR en EPEA en vertegenwoordigers van Anders Invest kwamen daarna samen in Aldowa’s Experience Center voor een feestelijk moment, afgesloten met een gezamenlijke toast en borrel.