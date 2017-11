Albron ontwikkelt circulair paviljoen The Green House

Albron ontwikkelt het circulair paviljoen The Green House in Utrecht. The Green House is een volledig circulair en zeer duurzaam paviljoen met horeca- en vergaderfuncties. Het paviljoen zal de komende 15 jaar op levendige wijze invulling geven aan de plek op de hoek van de Croeselaan en de Rabostraat in Utrecht.

Vanwege het tijdelijke karakter is het paviljoen volledig demontabel en wordt over 15 jaar elders, in dezelfde of een andere vorm, weer opgebouwd, vanwege het modulaire ontwerp. Zelfs de fundering is demontabel. Verder wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Zo komt de glazen gevelbekleding van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne. Een ander belangrijk kenmerk van het paviljoen is dat zo veel mogelijk producten geleased worden of geleverd worden naar gebruik en daarmee in bezit blijven van de leverancier, met een volledig circulair businessmodel als resultaat. De te maken (ontwerp) keuzes worden steeds getoetst op de mate van circulariteit, met de building circularity index als meetlat.

TEASER The Green House, een circulair horecaconcept in Utrecht from Albron Foodservice on Vimeo.

Circulaire filosofie

R-creators heeft Albron gevraagd om hiervoor een op circulaire filosofie gebaseerd horeca-concept te ontwikkelen en te exploiteren gedurende die 15 jaar. Het betreft geen traditioneel huurcontract, maar een samenwerkingscontract waarin bijvoorbeeld ook is vastgelegd dat de omgeving gezamenlijk gemanaged wordt. Een traditioneel huurcontract creëert geen samenwerking. Als je echt circulair wilt werken dan moet dat met elkaar, door de hele keten. Die samenwerking begint al in de bouw, sterker nog, al in de ontwerpfase. Dat kan alleen als je integraal kijkt naar alles wat er bij zo’n pand komt kijken.

Pay for use

De circulariteit van The Green House valt of staat daarnaast met de innovativiteit en flexibiliteit van de leveranciers en de mate waarin zij daarin meedenken. Dat wordt onder andere gedaan door geen producten meer van hen af te nemen, maar door over te stappen op pay for use. Daarnaast is de ambitie voor een keuken zonder stekkers, om op die manier een keuken te realiseren die door de jaren heen steeds minder energie verbruikt. Ook in de bereiding van eten en drinken vind je dit streven terug; lokaal verworven ingrediënten spelen een belangrijke rol hierin.

Ook voor het productgebruik tijdens de exploitatie wordt gestuurd op circulariteit. Belangrijke eyecatcher hierin is een inpandige en voor publiek toegankelijke kas voor professionele voedselproductie. In deze ‘urban farm’ worden groenten en kruiden verbouwd die worden verwerkt in de maaltijden die restaurant The Green House serveert.

Albron The Green House, een circulair horecaconcept in Utrecht – deel 1 from Albron Foodservice on Vimeo.

Circulair restaurant en buurthuis

Albron ontwikkelde het circulaire horecaconcept The Green House. Het concept omvat verschillende functies. Het restaurant op de begane grond zal de hele dag (ontbijt, lunch, borrel en diner) plaats bieden aan ca. 175 gasten. Op de eerste etage komen een viertal (flexibele) zalen, die afzonderlijk plaats kunnen bieden aan 25 gasten of 2 x 50 gasten, dus in totaal 100 gasten. De ruimtes zijn geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten en manifestaties. Onlosmakelijk verbonden aan The Green House is The Urban Farm op de eerste etage. Hier verbouwen we groenten en fruit voor eigen gebruik. Er kunnen ook kleinschalige bijeenkomsten plaatsvinden.

De ambitie

Met The Green House wil Albron circulariteit mainstream maken. Geen niche of alternatieve sfeer maar ook geen overdreven luxe. Toegankelijkheid staat voorop. Voor het bedrijfsleven fungeert The Green House straks als clubhuis, een soort business club waar je als bedrijf graag lid van wilt zijn terwijl het voor inwoners van Utrecht, buurtbewoners en passanten een fantastische plek is om elkaar te ontmoeten en terloops geëngageerd te raken. The Green House wordt ook een podium voor de voorlopers van het circulaire denken die een publiek zoeken waarmee ze hun ideeën kunnen delen of waar ideeën tot leven komen. The Green House moet een broedplaats voor circulariteit worden. Een theater van verbinding dat dagelijks bruist van activiteit en straks ‘the place to be is.’ Eten, drinken en gastvrijheid levert steeds weer de ultieme ontsteking om mensen bewust te maken en in beweging te krijgen. In maart 2018 openen de deuren van The Green House. Over 15 jaar wordt het pand volledig gedemonteerd en elders weer opgebouwd.

De uitgangspunten van The Green House

– Alle ingrediënten vertellen een verhaal en zetten aan tot delen

– Onze activiteiten krijgen vorm vanuit de principes Re-duce, Re-use, Re-cycle & Re-connect

– Wat we doen en hoe we het doen mag én moet letterlijk gezien worden

– De lat ligt hoog: 100% smaak, creativiteit & fun

– Onze mensen zijn makers van herinneringen, want de output van de één is energie voor de ander