Albert Heijn schaft plastic zakjes voor groente en fruit af

Albert Heijn stopt met de plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling. Dat scheelt 130 miljoen zakjes -oftewel 243.000 kilo plastic- per jaar. Klanten kunnen voortaan gebruik maken van duurzame verszakjes. Deze zijn wasbaar en gaan tientallen keren mee. Ook introduceert de supermarkt een nieuwe lijn van tien duurzamere boodschappentassen. Vandaag werd Albert Heijn opnieuw verkozen door consumenten tot de meest duurzame supermarktmerk van Nederland. De Sustainable Brand Index™ 2021 is een jaarlijks onderzoek onder meer dan 58.000 consumenten in Europa op het gebied van consumentenmerken en duurzaamheid.

Iedereen kent de plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling. Handig voor losse appels of sperziebonen, maar slecht voor het milieu als je ze niet goed recyclet. Daarom neemt Albert Heijn afscheid van deze zogenaamde ‘hemdtasjes’. Om klanten hierover te informeren, wordt vanaf half april bij de groente- en fruitafdeling van alle winkels gemeld dat de hemdtasjes ‘met pensioen’ gaan. Alle klanten in Nederland ontvangen de eerste twee weken gratis duurzame herbruikbare verszakjes bij aankoop van groente en fruit die je moet wegen. Eind 2021 zijn de gratis plastic zakjes in alle winkels verdwenen.

Ook bij het thuisbezorgen van de boodschappen pakt Albert Heijn de plastic tasjes aan. Daar komt in de loop van dit jaar een retoursysteem voor, zodat klanten ze weer kunnen inleveren. Hierdoor kan op jaarbasis zelfs 645.000 kilo plastic (31 miljoen tasjes) op een verantwoorde manier worden gerecycled.

Minder verpakkingsmateriaal

Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn: “De afgelopen drie jaar bespaarden we ruim zeven miljoen kilo verpakkingsmateriaal. Van maaltijd- en lunchsalades in een dunnere schaal en dunnere frisdrankflessen tot het helemaal onverpakt aanbieden van groente en fruit. We blijven steeds kijken of het minder kan. Zo vervangen we op dit moment de emmertjes met snoepgroenten door een dunner bakje met een dunne toplaag in plaats van een deksel. Voor de stap van het afschaffen van de gratis zakjes op de groente- en fruitafdeling vragen wij klanten samen met ons minder plastic te verspillen.”

Gerecyclede boodschappentassen

Veel klanten nemen al een eigen boodschappentas mee als zij naar de supermarkt komen. Voor de klanten die geen tas bij zich hebben, lanceert Albert Heijn een nieuwe tassenlijn met tien verschillende duurzamere boodschappentassen van 100% gerecycled plastic (PET). Deze tassen zijn makkelijk opvouwbaar, goed wasbaar en scherp geprijsd. Daarmee zijn ze een goed alternatief voor de reguliere plastic tassen. Vanaf half april worden deze duurzamere boodschappentassen onder de aandacht gebracht met de campagne ‘Een tas voor keer op keer’.

Meest duurzame supermarktmerk

Vandaag werd Albert Heijn opnieuw verkozen door consumenten tot de meest duurzame supermarktmerk van Nederland. Het bedrijf slaagt er al vijf jaar op rij in steeds meer waardering te krijgen van de Nederlandse consument als het gaat om duurzaamheid, aldus Annemarije Tillema, Country Director Sustainable Brand Index NL. “Het aanbod aan biologische, fairtrade-gecertificeerde, vegetarische en veganistische producten in haar assortiment is een belangrijke reden voor deze waardering.”

Marit van Egmond is trots op de uitverkiezing: “Albert Heijn heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen op het gebied van gezonder en duurzamer eten, maar ook als het gaat om minder verpakkingen, transparante ketens én CO2-reductie. We zijn heel blij dat consumenten onze structurele inspanningen zien en waarderen, en dat al vijf jaar achter elkaar.”

“De steeds volwassener wordende duurzame consument ziet dat Albert Heijn ook stappen zet op het gebied van plasticreductie, recycling van verpakkingen, voedselverspilling en dierenwelzijn. Tegelijk blijven consumenten kritisch en zien ze ruimte voor verdere verbetering”, aldus Tillema.