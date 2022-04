Albert Heijn publiceert vandaag het missieverslag 2021. Hierin rapporteert Albert Heijn over haar voortgang op weg naar een gezonde, sociale en duurzame samenleving, vanuit de overtuiging dat eten en drinken hierin een essentiële rol speelt. Ook deelt het bedrijf ambities voor 2022 en verder.

Albert Heijn heeft een bijzonder jaar achter de rug waarin de prioriteit lag bij veilig boodschappen doen en werken. Gedurende het jaar zijn we verder gegroeid in Nederland en België met onze campagnes en assortiment, met nieuwe winkels in met name Noord-Holland en met thuisbezorging. Ook lanceerden we onze aangescherpte missie: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.

Marit van Egmond, ceo Albert Heijn: “Door de juiste keuzes te maken kunnen we meer impact maken. Ik geloof dat eten en drinken een essentiële rol speelt in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij: het levert een belangrijke bijdrage aan een gezondere levensstijl, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzamere samenleving. Zo moeten we, om een leefbare aarde over te dragen aan de generaties na ons, de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt en van het land naar de klant komt, sterk verduurzamen. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we doelen stellen, patronen veranderen en innovatie omarmen, met elkaar de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn zelfs om kunnen draaien van negatief naar positief.”

Grote en kleine stappen op weg naar beter eten

Albert Heijn zette grote en kleine stappen om de missie te realiseren, steeds met het leven van de klant als startpunt:

Uitbreiding Beter voor Natuur & Boer-programma naar samenwerking met meer dan 1.000 boeren en telers in de zuivel-, varken-, kip- en groente- en fruitketen. Met hen zijn transparante langlopende afspraken gemaakt over duurzaamheid, dierenwelzijn, innovatie en een gezond verdienvermogen.

Overstap naar 100% groene windenergie uit Nederland.

In 2021 werd de CO2-uitstoot in eigen winkels van Albert Heijn teruggedrongen met 92,3% ten opzichte van 2018. De resterende uitstoot in de eigen operatie wordt gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten terwijl Albert Heijn blijft werken aan verdere reductie. Vanaf 2022 is de gehele eigen bedrijfsvoering van Albert Heijn – in winkels, logistiek en kantoren – daarmee klimaatneutraal.

Daarnaast werkt Albert Heijn toe naar het verminderen van de uitstoot in de gehele keten van alle (toe-)leveranciers. Zo heeft het bedrijf al een aantal jaar klimaatneutrale koffie in het assortiment en zijn sinds begin 2022 alle bananen klimaatneutraal van plantage tot en met de winkel. In 2022 is het doel dat alle grootste eigen merkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht hebben, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen.

BREEAM-certificering voor Albert Heijn home shop-centers, distributiecentra en hoofdkantoor in Zaandam.

Aandacht voor plantaardig eten: verdubbeling vleesvervangers assortiment.

Met recepten van zowel Allerhande als de hulp van de FoodFirst Leefstijlcoach app stimuleerde Albert Heijn veel klanten tot een gezonde levensstijl. Meer groente en fruit, meer vezels, meer water, minder suikers en vetten.

Samenwerking met het Rode Kruis, Voedselbanken en Resto van Harte om een steuntje in de rug te geven aan voor wie beter eten niet vanzelfsprekend is.

Albert Heijn is voor het zesde jaar op rij door consumenten verkozen tot de meest duurzame supermarktketen van Nederland in de Sustainable Brand Index™ 2022, het grootste en meest toonaangevende onderzoek in Europa op het gebied van consumentenmerken en duurzaamheid.

2022

In de eerste helft van dit jaar lanceerde Albert Heijn opnieuw diverse initiatieven waarbij duurzaamheid en gemak voor klanten hand in hand gaan. Zoals de introductie van AH Verpakkingsvrij in de vernieuwde winkel in Rotterdam en de samenwerking met bol.com en Budbee voor het ophalen en retourneren van pakketten. Samen met Eneco eMobility zorgt Albert Heijn dat er dit jaar elektrische laadplekken bij winkels in Nederland en België komen. In 2025 zijn dat er minimaal 2.000.

Albert Heijn is altijd in contact met stakeholders en klanten over de voortgang en invulling van de missie, zoals de komende tijd op de Floriade en het Beter eten Festival.

Het interactieve missieverslag is hier te lezen.