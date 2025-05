De Airbus Tech Hub in Nederland heeft in samenwerking met innovatie-afdeling Airbus UpNext en lokale partners het project ICEFlight gelanceerd, een initiatief met als doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van waterstof-aangedreven luchtvaart. Het project, dat onder begeleiding van het publiek-private programma ‘Luchtvaart in Transitie’ vorm krijgt, richt zich op het versnellen van de ontwikkeling van cryogene technologieën.

ICEFlight is een door Airbus aangestuurd consortium binnen het Nederlandse programma ‘Luchtvaart in Transitie’ en wordt medegefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Om de ambitieuze doelen van het project te realiseren, werkt Airbus samen met belangrijke spelers in het Nederlandse ecosysteem, waaronder GKN Aerospace, Cryoworld B.V., Stirling Cryogenics B.V., Futura Composites B.V., het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), de Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente.

Deze partijen zullen gezamenlijk het gebruik van vloeibare waterstof onderzoeken, als brandstof en als koelbron. De samenwerking concentreert zich op de ontwikkeling en het testen van een gespecialiseerd cryogeen koel- en elektrisch distributiesysteem, met als doel de prestaties van de aandrijflijn te verbeteren dankzij de integratie van geavanceerde elektrische technologieën, supergeleiding en hypergeleiding. Het consortium richt zich daarbij op de ontwikkeling en het testen van gespecialiseerde cryogene koel- en elektriciteitsdistributiesystemen.

Marloes van Put, hoofd van de Airbus Tech Hub in Nederland: “ICEFlight is een goed voorbeeld van de innovaties waarop we ons richten met de Airbus Tech Hub. Door de kennis en kunde vanuit het lokale ecosysteem samen te brengen, versnellen we de ontwikkeling van cruciale cryogene oplossingen. Dit verandert vliegen in de toekomst, maar versterkt ook het Nederlandse ecosysteem.”

Behalve het onderzoeken van technologische innovaties, is ICEFlight gericht op het opzetten van testfaciliteiten in Nederland, onder leiding van het NLR, om zo de betrouwbaarheid en prestaties van de nieuwe cryogene technologie te waarborgen en te valideren. Deze testfaciliteiten zetten Nederland op de kaart als voorloper op het gebied van deze technologie.

Aan het einde van het project zijn naar verwachting het Nederlandse onderzoeksraamwerk en de lokale toeleveringsketen in werking gesteld om twee cruciale innovaties te voorzien, namelijk een cryogeen koelsysteem en een cryogeen elektrisch netwerk. Deze vooruitgang zal het mondiale concurrentievermogen van Nederland op het gebied van luchtvaarttechnologie vergroten en tegelijkertijd de weg vrijmaken voor toekomstige ontwikkelingen in de sector.

Russ Dunn, CTO van GKN Aerospace: “We zijn er trots op om kernpartner te zijn van ICEFlight. Door gebruik te maken van onze expertise in zowel waterstofsystemen als elektrificatie, markeert dit project een belangrijke stap in de richting van het mogelijk maken van de schaalbaarheid van deze innovatieve oplossingen naar grotere vliegtuigtoepassingen. Samen met Airbus en onze Nederlandse partners werken we aan wereldwijd toonaangevende capaciteiten op het gebied van zowel het ontwerp van energienetwerken als cryogene toepassingen.”

Rob Postma, CEO van Airbus Nederland: “De Airbus Tech Hub is gericht op het aanjagen van ontwikkelingen in de luchtvaart-technologie. ICEFlight is een belangrijk Tech Hub-project dat we samen met onze partners in Nederland lanceren. Na een zeer succesvolle start van de Tech Hub vorig jaar hebben we nu vijf projecten lopen. De komende jaren verwachten we nog meer projecten op te starten zodat we in samenwerking met onze partners de toekomst van luchtvaart vorm kunnen geven.”

Kijk voor meer informatie over ICEFlight op https://luchtvaartintransitie. nl/project-item/iceflight/