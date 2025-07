Air Liquide zet een grote stap vooruit in de Europese decarbonisatie-inspanningen met de definitieve investeringsbeslissing (FID) voor de bouw van ELYgator, een elektrolyserproject van 200 MW op de Maasvlakte, in de haven van Rotterdam. Dit project versterkt onze leidende positie in de productie van koolstofarme waterstof en betekent een aanzienlijke stap in het decarboniseren van de Europese industriële behoeften.

Deze cruciale beslissing volgt op essentiële steun vanuit de Nederlandse overheid via de OWE-subsidieregeling1. Deze subsidie is een aanvulling op eerdere steun vanwege het Europees Innovatiefonds en het Nederlandse IPCEI-programma2. Zowel deze blijvende steun als het verfijnde regelgevend kader waren sleutelfactoren voor de voortgang van dit project.

Zoals in februari 2025 aangekondigd, zal Air Liquide meer dan 500 miljoen euro investeren in het bouwen, in eigendom houden en exploiteren van de elektrolyser. Deze zal, via een langetermijncontract, voornamelijk het industriële platform van TotalEnergies bevoorraden. Het ELYgator project zal jaarlijks 23.000 ton hernieuwbare waterstof produceren voor klanten in de industrie en zware mobiliteit, en tot 300.000 ton CO₂-uitstoot per operationeel jaar verminderen.

Deze elektrolyser is een primeur in zijn soort, omdat er zowel Proton Exchange Membrane- (PEM) als alkalische technologieën op dezelfde locatie geïntegreerd worden. Het is de bedoeling om eind 2027 operationeel te zijn.

Emilie Mouren-Renouard, lid van het Group Executive Committee en verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten in Europa, zei: “Deze investeringsbeslissing is een belangrijke mijlpaal en bewijst onze toewijding aan de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof. We zijn er rotsvast van overtuigd dat robuuste, grootschalige initiatieven zoals ELYgator een échte impact zullen hebben op de sectoren van de Europese industrie en de zware mobiliteit. We verwelkomen de steun van de Nederlandse overheid, die van cruciaal belang is geweest bij onze beslissing om door te gaan met dit belangrijke decarbonisatie-project. ELYgator benadrukt ons engagement om concrete technologieën en oplossingen te ontwikkelen die direct bijdragen aan de Europese ambities voor klimaatneutraliteit tegen 2050.”