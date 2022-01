Ahrend en Gispen winnen Gouden Cirkel door op grote schaal materialen her te gebruiken

Jaarlijks 50.000 kantoormeubelstukken een tweede kans geven. Dat is het doel van de samenwerking tussen Ahrend en Gispen. Vanuit hun Circulaire Hub in Veghel hergebruiken deze pionierende bedrijven op grote schaal materialen, mede ook door samenwerking met andere organisaties. Vandaag ontvingen zij daarvoor de Gouden Cirkel Award, een aanmoedigingsprijs van de provincie Noord-Brabant.

“Prachtig dat dit soort bedrijven Brabant kiezen als circulaire hub. Zij inspireren andere organisaties om circulair te ondernemen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Circulaire Economie). “Ik heb veel bewondering voor de circulaire filosofie bij deze bedrijven die bij het ontwerpen van kantoormeubilair al nadenken over later hergebruik.”

De reis van een circulair meubelstuk

Stel een bureaustoel komt binnen bij Ahrend en Gispen. Bij binnenkomst controleren medewerkers deze op functionaliteit, technische onderdelen en gebruikssporen. Als hij extra aandacht nodig heeft, gaat deze naar de revitalisatiewerkplaats. Hier krijgt een bureaustoel bijvoorbeeld nieuwe wielen, of wordt deze opnieuw gestoffeerd. Daarna wordt de stoel gefotografeerd in de eigen studio en in de webshop geplaatst. Bij verkoop krijgt de stoel een laatste check en reiniging. Na het afleveren nemen de bezorgers ook het verpakkingsmateriaal mee om te hergebruiken.

“Nu belandt nog 90% van het kantoormeubilair in Europa bij het afval,” aldus Bob Stamhuis, Manager Circulaire Hub. “Dat is echt niet nodig en niet meer van deze tijd. Alle producenten hebben hier een verantwoordelijkheid. We kunnen met de Circulaire Hub echt impact realiseren. We zien een verschuiving op de markt van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Met leaseoplossingen betalen klanten steeds vaker voor alleen de gebruiksperiode. Hebben ze iets niet meer nodig, dan geven ze het terug en zetten wij het bij een andere klant weer in. Op die manier willen we vanuit de Hub ook echt onze circulaire diensten door ontwikkelen, waarmee we onze opdrachtgevers verder helpen met de circulaire uitdagingen waar zij voor staan.”

Brabantse circulaire hub van 12.000 m²

Met de Circulaire Hub in Veghel brengen Ahrend en Gispen 12.000 m² circulaire expertise en productiefaciliteiten samen. Zo geven zij een nieuw leven aan gebruikt kantoormeubilair. Bij opdrachtgevers kopen zij dit kantoormeubilair in of nemen deze retour. De bedoeling is dat in de toekomst meer bedrijven zich kunnen aansluiten. De hub is een vaandeldrager om in 2050 een volledige circulair Nederland te creëren. Deze aanpak moedigt de provincie aan met een Gouden Cirkel.

Foto: Bob Stamhuis geeft Anne-Marie Spierings een toelichting over de Circulaire Hub.