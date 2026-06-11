Energie Beheer Nederland (EBN), Eni Netherlands CCUS, Gasunie, Open Grid Europe (OGE), Shell en TotalEnergies EP Nederland hebben overeenstemming bereikt om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een internationaal leidingnetwerk tussen industriële clusters in Noordrijn-Westfalen(D) en offshore opslagfaciliteiten van het Aramis-project in het Nederlandse deel van de Noordzee.

De overeenkomst – vastgelegd in een memorandum van overeenstemming (MoU) – is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de Delta Rhine Corridor (DRC), een gepland grootschalig ondergronds leidingnetwerk voor het transport van CO2 vanuit het westen van Duitsland en Nederland naar onderzeese, uitgeprocedeerde gasvelden. Een netwerk dat uitmondt in de offshore leiding van het Aramis-project.

Deze samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners onderstreept het belang van gecoördineerde Europese initiatieven. In Duitsland bevinden zich grote industriële clusters met grote hoeveelheden CO2. Tegelijkertijd beschikt Nederland over offshore opslagcapaciteit. Het MoU benadrukt deze gedeelde ambitie: “De partners willen hun krachten bundelen en zo de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd en grensoverstijgend CO₂-netwerk te versnellen.”

Grensoverstijgend netwerk

Alle ondertekenaars van het MoU zijn actief in transport en de opslag van CO₂ en delen de ambitie om een waardeketen te realiseren via een grensoverstijgende transportleiding voor CO₂-transport en -opslag (CCS). Zij streven ernaar om deze in 2033 operationeel te hebben. Het eerste Nederlandse deel van de corridor moet al in 2032 operationeel zijn. Tot het moment dat het Duits-Nederlandse CO₂-leidingnetwerk gereed is, kunnen klanten voor offshore transport en opslag via het Aramis-project gebruikmaken van vervoerscapaciteit voor CO2 over het spoor en waterwegen. Aramis streeft naar een definitief financieringsbesluit in 2027 en een start van de operationele activiteiten in 2030.

Concurrentiepositie Europese industrie

De infrastructuur voor CCS wordt daarmee steeds belangrijker om de concurrentiepositie van de Europese industrie te waarborgen en tegelijkertijd de Europese klimaatdoelen te ondersteunen. De DRC wordt een van de eerste grote grensoverschrijdende CO2-routes in Europa en geeft de industrie een betrouwbare transportmogelijkheid naar offshore opslagfaciliteiten. Daarnaast levert dit de sector schaalvoordelen op. De DRC gaat in de toekomst ook een route naar België mogelijk maken via het project Delta Schelde CO2nnection en zet daarmee stappen naar een breder, geïntegreerd Europees CO2-netwerk.

Emissies verminderen

Omdat bedrijven uit veel industriële sectoren, zoals cement, kalk, energie uit afval, staal en chemie de komende decennia nog steeds moeilijk te verminderen emissies zullen produceren, is CCS voor deze bedrijven een essentiële technologie om hun emissies op een kosteneffectieve manier te verminderen

De komende maanden overleggen de ondertekenaars van het MoU verder over zaken zoals presentatie, communicatie, een transparante klantbenadering en technische afstemming van de Delta Rhine Corridor en Aramis, als onderdeel van dit Duits-Nederlands transport- en opslagsysteem voor CO₂.