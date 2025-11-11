Grote artiesten, indrukwekkende shows en een duurzame toekomst: AFAS Live brengt het allemaal samen. Sinds 1 oktober 2025 draait de locatie volledig op 100% groene stroom van om | nieuwe energie, opgewekt door lokale energiecoöperaties in Nederland. Daarmee laat AFAS Live zien dat live-entertainment en duurzaamheid goed samen kunnen gaan.

Rick Gemser, commercieel directeur AFAS Live: Als één van de grootste venues in Nederland met ruim 800.000 bezoekers per jaar is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema.. Uiterlijk in 2030 willen we klimaatneutraal zijn en circulair werken, want wij zijn ons ervan bewust dat wij echt verschil kunnen maken en anderen kunnen inspireren. Met de overstap naar om | nieuwe energie draait elke show, van soundcheck tot het laatste nummer, op lokaal opgewekte groene stroom..

André Dippell, directeur om | nieuwe energie: “AFAS Live bewijst dat plezier en duurzaamheid hand in hand gaan. Door te kiezen voor coöperatieve, Nederlandse stroom versterken we niet alleen de beleving in de zaal, maar ook de lokale energiebeweging buiten de muren. Wij organiseren de keten, van opwek tot levering en verantwoording, zodat partners als AFAS Live zich kunnen focussen op wat zij het beste doen: onvergetelijke momenten creëren.”

Altijd stroom, ook voor je telefoon

Om het bezoekersgemak verder te vergroten, kunnen bezoekers van AFAS Live vanaf nu gebruikmaken van duurzame powerbanks. Zo zit niemand meer met een lege telefoon op het hoogtepunt van een concert. De powerbank mag mee naar huis en kan bij één van de vele inleverpunten in Nederland eenvoudig worden teruggebracht. Zo ga je nooit meer met een lege batterij naar of van AFAS Live.

Met groene energie op het podium en duurzame stroom in de hand zet AFAS Live een volgende stap richting een toekomst waarin elk optreden niet alleen goed klinkt, maar ook goed voelt.