AFAS daagt bedrijfsleven uit om zich ook op maatschappelijke resultaten te laten beoordelen

AFAS heeft per direct een initiatief gelanceerd met scherpe maatschappelijke doelen, waar ook andere organisaties zich aan kunnen committeren. Arnold Mars, CFO van AFAS, roept alle bedrijven op met AFAS mee te doen: “Alle bedrijven en organisaties kunnen het initiatief ondertekenen. Alle beetjes maken verschil. Die doelstellingen kunnen variëren van het voorkomen van dubbel werk, sneller betalen van crediteuren, maar zeker ook actief bezig zijn met het werkgeluk van medewerkers is een prima concrete doelstelling.”

Maatschappelijke impact

AFAS heeft er doelbewust voor gekozen vandaag niet alleen jaarcijfers te presenteren. “De benadering om bij het presenteren van jaarcijfers alleen te spreken over financiële winst is vandaag de dag te 1-dimensionaal”, vertelt Arnold Mars. “Maatschappelijke impact is net zo belangrijk en om impact te bewerkstelligen is iedereen nodig. Wij inspireren organisaties al jaren om beter te ondernemen. In 2020 willen we ze ook uitdagen deel te nemen aan onze missie om naast beter ondernemen ook een betere wereld te creëren.”

“Werk kan zo veel leuker en beter. En met meer oog voor de maatschappij. Dat is – kort door de bocht – de visie van AFAS. De missie van AFAS is daarom: inspireren tot beter ondernemen. Dat doet ons bedrijf met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er ook echt een hoger doel mee bereikt. Namelijk dat de bureaucratie lager wordt, en organisaties tijd overhouden voor wat ze echt belangrijk vinden. Dat vergroot het werkplezier én de kwaliteit.”