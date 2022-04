Textiel is één van de vier belangrijkste bronnen van microplasticvervuiling. Alleen al door het wassen van kleding komen er per huishouden per jaar twee plastic zakken aan microplasticvezels vrij. Wereldwijd gaat dit om ongeveer een half miljoen ton microplasticvezels die in de oceaan terechtkomen – dat staat gelijk aan bijna drie miljard polyester overhemden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich hier nauwelijks van bewust zijn. 93 procent van alle volwassenen weet niet hoeveel plastic er in hun kleding zit en de meerderheid onderschat dat met bijna de helft.

3 miljard overhemden per jaar in de oceaan

Microplasticvervuiling wordt aangetroffen van de top van de Mount Everest tot in het menselijk bloed. Textiel is hiervan één van de vier belangrijkste bronnen. De vezels die gevonden zijn in de Arctische wateren zijn bijvoorbeeld voor 73% afkomstig van synthetisch materiaal dat waarschijnlijk afkomstig is van textiel. Deze microplasticvezels komen vooral vrij tijdens het wassen: uit één lading wasgoed tot maar liefst 700.000 microvezels. Door wassen komt wereldwijd elk jaar ongeveer een half miljoen ton microvezels in de oceaan terecht. Dit staat gelijk aan bijna drie miljard polyester overhemden, oftewel vier overhemden per Europeaan die jaarlijks in de oceaan terechtkomen.

Bewust van het probleem, onbewust van de oorzaak

Hoewel textiel een grote oorzaak vormt voor de microplasticvervuiling, zijn Nederlanders zich er niet van bewust wat de bron van deze vezels is. 73 procent van de Nederlanders weet bijvoorbeeld niet dat polyester – de meest gebruikte vezelsoort in kleding – eigenlijk gemaakt is van plastic. Dit geldt ook voor andere soorten kunststofvezels: 70% van de ondervraagde volwassenen weet bijvoorbeeld niet dat nylon een plasticvezel is en 64% was ook niet in staat om acryl als zodanig te labelen. Op de vraag welk percentage van hun garderobe uit kunststofvezels bestaat, antwoordde 22% dit niet te weten. Uit studies is gebleken dat tot 64% van de nieuwe kleding van plastic is gemaakt, terwijl maar 4% van de ondervraagden dit percentage wist in te schatten.

AEG Microplastic Filter

Om het aantal microvezels dat in het riool terecht komt te beperken introduceert AEG: Het AEG Microplastic Filter. Dit filter voorkomt voor 90% dat microplasticvezels van synthetische materialen tijdens het wassen in het afvalwater belanden. Het filter past op alle AEG-, Electrolux-, en Zanussi-wasmachines en kan aan de muur, aan beide kanten van de machine worden bevestigd.

Volgens Sarah Schaefer, VP Duurzaamheid (Europa) AEG, is een groter bewustzijn over de afkomst van microplastics de eerste stap naar het voorkomen van de vervuiling. “We zijn zo gewend geraakt aan de term ‘synthetisch materiaal’ dat de meesten van ons uit het oog zijn verloren dat die materialen vooral uit plastic bestaan,” aldus Schaefer. “Synthetische materialen hebben legio voordelen, maar om de plasticvervuiling van onze rivieren en oceanen te verminderen, moet er zorgvuldiger mee worden omgegaan.”

Beter voor het milieu, beter voor de portemonnee

Naast het installeren van een microplasticsfilter zijn er nog meer manieren om de vervuiling te minimaliseren. Wat bijvoorbeeld helpt is minder vaak wassen door alleen volle machines te draaien. Zo kun je meteen besparen op je energierekening. Een andere manier is om kleding vaker te dragen – een kledingstuk wordt na gemiddeld tien keer dragen weggegooid – en te investeren in een duurzame garderobe. Materialen die geen microplastics bevatten zijn o.a. biologisch katoen, bamboelinnen, lyocel, tencel en wol. Daarnaast helpt kouder wassen. Uit onderzoek is gebleken dat er bij wassen op 40°C en hoger meer microvezels vrijkomen dan bij wassen op lagere temperaturen. Onnodig, want de meeste moderne wasmachines wassen op 30°C ook perfect schoon. Bovendien scheelt dit enorm in de energiekosten.