Uit onderzoek van de International Bar Association blijkt dat advocatenkantoren achterblijven op het gebied van ESG, ondanks toenemende uitdagingen op het gebied van naleving. Minder dan de helft (43%) van de advocatenkantoren houdt actief toezicht op en bereidt zich voor op ESG-ontwikkelingen voor hun eigen activiteiten, wat een daling is van bijna een vijfde (62%) in twee jaar, volgens een recent onderzoek uitgevoerd door het Law Firm Management ESG Sub-Committee van de International Bar Association (IBA).

Dit ondanks een wereldwijde toename van ESG-regelgeving, -juridische procedures en rapportageverplichtingen, waarbij respondenten (60%) de vraag naar ESG-ondersteuning van klanten het afgelopen jaar hebben zien toenemen. 64% van de kantoren volgt en adviseert klanten over ESG-ontwikkelingen, in 2022 was dit nog 82% van de respondenten

Wat betreft de manier waarop ESG is geïntegreerd in de praktijken en het bestuur van advocatenkantoren, hebben 8 op de 10 kantoren ofwel een speciale ESG-praktijkgroep of een geïntegreerd team uit meerdere praktijkgroepen om te reageren op de vraag van cliënten met betrekking tot ESG. Bijna twee derde van de respondenten (65%) is echter niet door cliënten gevraagd zich te committeren aan specifieke ESG-normen. Niettemin geeft meer dan de helft van de respondenten (54%) aan dat hun kantoor een speciale commissie heeft die zich bezighoudt met interne ESG-strategieën en -beleid voor hun kantoor, een stijging ten opzichte van 48% in 2022.

Uit het onderzoek, dat inzichten bevat van meer dan 150 law firm leaders – een dwarsdoorsnede van het sector, waaronder internationale, nationale en boutique kantoren – bleek ook dat 59% van de respondenten aangaf dat hun bedrijf hun CO2-voetafdruk niet had berekend, waarbij slechts 11% van de bedrijven scope 1, 2 en 3 emissies berekende.

Robert van Beemen, partner bij DRB en voorzitter van het Law Firm Management ESG Sub-Committee van de IBA, zei: “Wat we uit dit onderzoek hebben afgeleid, is dat advocatenkantoren de behoefte aan ESG-expertise begrijpen om cliënten in dat opzicht te adviseren, maar dat er veel meer moet worden gedaan om intern efficiënte ESG-strategieën te implementeren. Het lijkt erop dat ESG bij veel advocatenkantoren onvoldoende is ingebed in het monitoring-, rapportage- en besluitvormingsproces. Dit zal met name belangrijk zijn nu overheden overal ter wereld hun inspanningen opvoeren om te komen tot netto nul trajecten. Als de juridische beroepsgroep voorop wil blijven lopen, moet ze een strategische rol spelen door leiderschap te tonen als reactie op een snel veranderende wereld. Dit betekent dat ze hun woorden, beloften of principes moeten omzetten in daden en de daad bij het woord moeten voegen”.

Hoewel de sociale pijler van ESG in de strategieën van de meeste bedrijven is opgenomen, is er nog veel ruimte voor verbetering. Met name 62% van de kantoren heeft geen duidelijk programma ter ondersteuning van sociale mobiliteit in hun wervingsproces. Programma’s voor sociale mobiliteit hebben als doel gelijke kansen te creëren en toegang te verlenen tot advocatenkantoren ongeacht de sociaaleconomische achtergrond. Het ontbreken van dergelijke programma’s kan discriminatie in stand houden en leiden tot angst, depressie, lagere productiviteit en verminderde werktevredenheid. Omgekeerd heeft slechts 10% van de bedrijven geen initiatieven om het welzijn van werknemers te verbeteren, wat wijst op een positieve trend in het aanpakken van verwachtingen op de werkplek met betrekking tot welzijn.

Nicky Sinker, partner bij Auditel en lid van de ESG-subcommissie van Law Firm Management, zei: “Met ESG-regelgeving, rechtszaken en rapportage-eisen die wereldwijd toenemen en deze trend zal naar verwachting doorzetten, hebben advocatenkantoren een steeds crucialere rol te spelen in het op de hoogte houden van cliënten van ontwikkelingen, hen te helpen navigeren door dit veranderende landschap en een zorgplicht om hen te adviseren over ESG-risico’s. Aangezien de milieupijler van ESG het minst vertegenwoordigd is in bedrijfsstrategieën, is het duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voordat de sector bijdraagt aan de bredere mondiale doelstelling van netto nul in 2050. Het meten van de koolstofvoetafdruk en vervolgens het ontwikkelen van koolstofreductieplannen moet op de prioriteitenlijst voor het komende jaar staan, niet in de laatste plaats om het vermogen van bedrijven om werk binnen te halen te beschermen”.

Het onderzoek geeft aan dat er de afgelopen drie jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van het begrijpen van “wat” ESG inhoudt naar “hoe” het effectief kan worden geïmplementeerd. Volgens het onderzoek heeft meer dan 90% van de respondenten ESG-factoren tot op zekere hoogte geïntegreerd in hun algemene bedrijfsstrategie. Het onderzoek onderstreept echter de noodzaak voor advocatenkantoren om ESG op te nemen in meer strategische en impactvolle besluitvormingsprocessen.

Methodologie

Deze ESG-enquête is de derde opeenvolgende jaarlijkse enquête uitgevoerd door de Law Firm Management ESG-subcommissie. In de afgelopen 3 jaar hebben meer dan 150 leiders van advocatenkantoren, die nationale onafhankelijke kantoren (60%), boetiekkantoren (15%) en internationale zakenadvocatenkantoren (17%) uit voornamelijk Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië vertegenwoordigen, de enquête ingevuld.