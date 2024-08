Op Duurzame Dinsdag zetten we mensen in het zonnetje die zich inzetten voor een mooiere en duurzame samenleving. Nederland is het enige land ter wereld dat een onderscheiding zoals het Duurzame Lintje kent. En in tegenstelling tot koninklijke onderscheidingen, waarvan er elk jaar circa 6000 worden toegekend, is er jaarlijks slechts een handjevol Duurzame Lintjes. Dit jaar ontvangen Ad Vlems, Raki Ap en Lara Wolters een onderscheiding voor hun prachtige werk. Op dinsdag 3 september krijgen deze drie veranderaars hun Duurzame Lintje uitgereikt in Nieuwspoort te Den Haag.

Eerder kregen onder andere Paul Polman, Feike Sijbesma, Wubbo Ockels, Marjan Minnesma, Jessica den Outer, Folkert van der Molen, Ruud Koornstra, Greta Thunberg, Elisah Pals, Bibi Mantel en Frans Timmermans een Duurzaam Lintje opgespeld.

Ad Vlems, voorzitter bij Ecodorp Boekel is onvermoeibare voorvechter van ecodorpen. In Boekel is het door zijn optimistische houding, nooit oordelen en ijzeren doorzettingsvermogen gelukt een ecodorp te stichten. Dit is een kraamkamer voor talloze innovaties (ook uit de koffer van DuDI). Hij heeft het pad geëffend voor veel meer ecodorpen in Nederland, die hebben kunnen leren van de ervaringen in Boekel.

Raki Ap is de zoon van de vermoorde Papoea activist. Vanuit Nederland zet hij de strijd tegen de onderdrukking door Indonesië voort. Hierbij legt hij een relatie tussen de ontbossing en teloorgang van de unieke natuur van Papoea Nieuw Guinea en mensenrechten. Er is naar zijn mening een directe relatie tussen kolonialisme (oud en nieuw) en klimaatontwrichting. Nederland is in 1962 uit de toenmalige kolonie Nederlands Nieuw Guinea weggegaan en heeft niet meer omgekeken. Nederland zou zich de ramp (ontbossing en mensenrechten schending) die zich momenteel afspeelt in dit uniek deel van de aarde, meer moeten aantrekken. Raki Ap zet dit thema weer op onze agenda en spreekt daarbij ook jonge mensen aan.

Lara Wolters is politica in het Europees Parlement en maakt namens de PvdA deel uit van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Nadat zij in Brussel voor Agnes Jongerius werkte, werd Lara zelf verkozen in 2019. In die rol streed zij de afgelopen vijf jaar – met succes – voor de anti-wegkijkwet, een wet die bedrijven dwingt rekening te houden met mens en milieu. Ook maakt ze zich hard voor meer vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven en zet ze zich in voor het vastleggen van een wonderbaarlijk genoeg nog niet bestaand zwangerschapsverlof voor Europese ambtenaren, zodat ook jonge vrouwen carrière kunnen maken in de politiek.