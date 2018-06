Acht hogescholen gaan de SDG’s in hun onderwijsprogramma’s integreren

“Ik wil impact maken, niet alleen maar studiepunten halen”, antwoordden studenten Business Innovation op de vraag van Dutch Sustainable Growth Coalition voorzitter Jan Peter Balkenende waarom het belangrijk is de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDGs) in onderwijsprogramma’s op te nemen. Avans Hogeschool neemt het voortouw. Tijdens de conferentie ‘SDGs in MOTION’ die 26 juni plaatsvond in ‘s-Hertogenbosch ondertekende Avans samen met HAS Hogeschool, Fontys, Hogeschool Saxion, Van Hall Larenstein, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en de Haagse Hogeschool een intentieverklaring om de SDGs in de onderwijsprogramma’s te verwerken.

Doel is te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt opgaan of gaan ondernemen, kennis hebben van de SDGs en ook weten hoe deze toegepast kunnen worden in de praktijk en vertaald kunnen worden naar duurzame businesscases.