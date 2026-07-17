Met de publicatie van de whitepaper ‘Van impact naar waarde, Sociale duurzaamheid meetbaar maken’ laat Achmea zien hoe zij maatschappelijke impact inzichtelijk en beter meetbaar maakt. Dat doet Achmea aan de hand van een concreet initiatief op het gebied van financiële weerbaarheid. Daarmee laat Achmea zien hoe sociale initiatieven kunnen bijdragen aan een sterkere samenleving en aan waardecreatie voor de organisatie.

Als onderdeel van haar visie Duurzaam Samen Leven richt Achmea zich binnen sociale duurzaamheid op twee strategische pijlers: Gezondheid & Sociaal welzijn en Financiële weerbaarheid. Samen met PwC introduceerde Achmea in 2025 de vernieuwende IRO Pathway-methodiek, waarmee de impact van sociale initiatieven systematisch wordt geanalyseerd en onderbouwd. De methodiek maakt inzichtelijk wat initiatieven opleveren voor mens, samenleving en Achmea zelf en biedt daarmee een concreet handvat om gericht impact te maken.

Financiële educatie mbo-studenten

Door maatschappelijke impact rechtstreeks te koppelen aan strategische keuzes kan Achmea gerichter investeren in initiatieven waarvan de maatschappelijke waarde met de methodiek inzichtelijk wordt gemaakt. De samenwerking met Stichting LEF is daarvan een concreet voorbeeld. In schooljaar 2024–2025 bereikten Achmea en Stichting LEF circa 2.400 mbo-studenten met financiële educatie. Naar verwachting ervaart ongeveer één op de vijf deelnemers minder financiële stress en verbetert hun financieel huishoudbeheer met gemiddeld € 435 per student. Daarnaast leidt minder stress naar verwachting tot minder zorgkosten. Daarmee laat dit initiatief zien hoe gerichte investeringen in financiële weerbaarheid niet alleen jongeren vooruithelpen, maar ook maatschappelijke waarde creëren.

Babs Dijkshoorn, directeur Sustainability bij Achmea: “Met deze methodiek maken we beter zichtbaar welke sociale initiatieven maatschappelijke waarde creëren en hoe die waarde samenhangt met onze strategische keuzes. De analyse van financiële educatie laat zien dat we de impact op jongeren, samenleving en Achmea nog beter kunnen onderbouwen. We hopen hiermee ook andere partijen te inspireren om hun maatschappelijke impact meetbaar te maken. Want samen bereiken we meer.”

Impact op samenleving en organisatie

Door sociale impact inzichtelijk te maken, wordt het mogelijk om beter onderbouwde keuzes te maken, initiatieven gericht op te schalen en transparant te rapporteren over resultaten. Achmea gebruikt de IRO Pathway-methodiek daarbij niet alleen als meetinstrument, maar ook als leer- en sturingsinstrument. De aanpak wordt binnen Achmea verder geborgd via vaste stappen, toetsingscriteria, begeleiding vanuit de afdeling Sustainability en kennisoverdracht, zodat teams de methodiek ook bij andere sociale duurzaamheidsinitiatieven kunnen toepassen.

Zo biedt de IRO Pathway-methodiek een praktisch en vernieuwend instrument om zelf aan de slag te gaan met het meetbaar maken van impact en het creëren van maatschappelijke waarde.