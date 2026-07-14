Brightlands Sportinnovator Center (BSC) en de internationale sport- en leisuregroep ABEO zijn een strategische samenwerking gestart om circulair productontwerp verder te integreren binnen de sportsector. Met deze samenwerking willen beide organisaties sportproducten toekomstbestendig maken en duurzaamheid vanaf de eerste ontwerpfase een vaste plaats geven. Een belangrijke stap richting het circulair maken van sportproducten binnen de Europese markt.

Duurzaamheid als uitgangspunt

ABEO ontwerpt, produceert en distribueert sport- en leisure-uitrusting voor onder meer scholen, sporthallen en recreatieparken. Als onderdeel van de samenwerking gaat het bedrijf de door Brightlands Sportinnovator Center ontwikkelde Circular Product Design-methodiek toepassen binnen zijn productportfolio. Deze engineering-gedreven aanpak combineert Life Cycle Assessment (LCA) met circulaire ontwerpprincipes, waardoor duurzaamheid systematisch kan worden meegenomen tijdens het volledige ontwikkelproces.

‘Bij ABEO betekent innovatie het ontwikkelen van producten die blijvende waarde creëren, voor sporters, onze klanten en het milieu.’, aldus Joris Carozzani, R&D Manager bij ABEO. ‘Circulariteit is niet langer een optionele overweging, maar wordt een fundamenteel ontwerpprincipe. Door samen te werken met Brightlands Sportinnovator Center versterken we onze mogelijkheid om duurzaamheid al in de vroegste fasen van productontwikkeling te integreren. Daarbij combineren we een wetenschappelijke aanpak met industriële expertise om ons productportfolio klaar te maken voor de toekomst.’

Van amibite naar implementatie

De samenwerking sluit aan bij de voorbereiding van ABEO op Europese regelgeving, waaronder de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). In plaats van uitsluitend in te spelen op toekomstige verplichtingen, kiest ABEO ervoor circulariteit nu al als uitgangspunt te nemen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

‘ABEO is in de sportequipmentsector een Europese koploper als het gaat om ambities op het gebied van duurzaamheid en laat zien dat circulariteit steeds vaker een strategische ontwerpkeuze wordt in plaats van een reactie op wetgeving.’ vertelt Tim Mullens, oprichter en eigenaar van het Brightlands Sportinnovator Center. ‘Deze samenwerking laat zien wat er mogelijk wordt wanneer een marktleider zich committeert aan circulaire innovatie en daarbij de juiste expertise betrekt. Wij zien dit als het begin van een langdurige en waardevolle samenwerking.’

Het Brightlands Sportinnovator Center is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, waar materiaalwetenschap, circulaire innovatie en sporttoepassingen samenkomen.