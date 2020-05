Abbot Kinney’s lanceert twee nieuwe romige ijsjes op basis van biologische kokosmelk

Deze zomer wordt er één om nooit te vergeten, want dit wordt het jaar van de staycation! Wat dat betreft boeken we massaal klimaatwinst omdat er nauwelijks gevlogen wordt. Hallo, schonere lucht en minder CO2-uitstoot! Hoe je thuis een ultieme tropische sfeer creëert, tegelijkertijd je footprint verkleint én optimaal kunt genieten? Kies voor plantaardige alternatieven voor zuivel en maak er een guilt-free zomer van! De plant-based pioniers van Abbot Kinney’s voegen deze zomer twee nieuwe ijsjes aan hun assortiment toe: Coco Frostick Double Cocoa en Coco Frost Mango & Passionfruit op basis van biologische kokosmelk. Aan beide ijsjes zijn geen gluten, noten of melk toegevoegd, ze zijn dus volledig plantaardig en vanaf nu voor €5,99 verkrijgbaar bij Ekoplaza en Marqt. Flip your standard!

Klimaatneutrale staycation

Door de coronacrisis gaan geplande roadtrips en reizen niet door, vliegtuigen blijven aan de grond en de grenzen van onze favoriete vakantielanden blijven dicht voor toeristen. On a brighter note én goed nieuws voor de planeet: sinds de crisis daalde de CO2-uitstoot wereldwijd drastisch. In het keren van het klimaat-tij is je reisgedrag onder de loep nemen belangrijk, maar daarnaast kun je ook een positieve impact maken door (meer) plantaardig te eten. De voedselindustrie gerelateerde uitstoot zou namelijk met een indrukwekkende 70% dalen als we allemaal vegan zouden gaan eten. Bij de productie van plantaardige producten van Abbot Kinney’s wordt gemiddeld zo’n 50% CO2 minder uitgestoten dan bij zuivelproducten. Abbot Kinney’s roept ijsliefhebbers, foodies, vegan warriors en de bewuste thuisblijvers op om tijdens deze staycation een statement te maken. Flip your standard door te kiezen voor plantaardige ijsjes – smakelijker dan dierlijke zuivel en natuurlijk beter voor de planeet, dieren en jezelf.

Een tropische traktatie in je vriezer

Abbot Kinney’s gelooft in ‘progress, not perfection’. Kleine stapjes maken een groot verschil en samen kom je verder. Of je de zomervakantie nou doorbrengt op het balkon met je huisgenoten of in de tuin met je kinderen – de Coco Frostick Double Cocoa en Coco Frost Mango & Passionfruit brengen de zon in huis. Wat kun je verwachten van de nieuwe ijsjes van Abbot Kinney’s? De Coco Frostick Double Cocoa is een klassiek ijsje op een stokje – maar dan volledig plantaardig en biologisch. Het ijsje op basis van kokosmelk is gemaakt met de allerbeste biologische ingrediënten. De Frostick bestaat uit een romige kern van Abbot Kinney’s eigen chocolade ijs: Coco Frost Cocoa, omhuld met een royale laag krakende pure chocolade. Want, wat is er beter dan chocolade? Double chocolate! De Coco Frost Mango & Passionfruit is dé ultieme zomerse smaakexplosie. Zoet, romig, sappig en fris; knipper één keer met je ogen en waan je in een tropisch paradijs. Het romige ijs is gemaakt van biologische kokosmelk, échte Afonso mango’s en passievruchtensap van de hoogste kwaliteit. Deze nieuwe zomerklassieker bezorgt je gegarandeerd een ultiem vakantiegevoel!