In 5 weken tijd heeft Rijkswaterstaat, samen met BAM Infra Nederland, groot onderhoud uitgevoerd aan de A4 tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen (richting Den Haag). Dankzij de goede samenwerking en innovatieve oplossingen binnen de koploperaanpak kon het werk niet alleen snel, maar ook extra duurzaam worden uitgevoerd. Vanaf 20 augustus 2025 is de weg weer open voor verkeer.

Innovaties voor minder CO₂-uitstoot

Tijdens de werkzaamheden is meer dan 50.000 ton asfalt verwijderd en opnieuw aangebracht. Een deel van het materieel dat hiervoor werd ingezet, was volledig elektrisch. Ook paste BAM een asfaltset aan met een verbrede balk, zodat in 1 keer over een breedte van 18 m kon worden geasfalteerd. Normaal zijn daar 3 machines voor nodig. Deze werkwijze zorgde voor minder transportbewegingen en daarmee een lagere CO₂-uitstoot. Voor de nieuwe onder- en tussenlaag is gekozen voor een asfaltmengsel dat op lagere temperatuur wordt geproduceerd en voor 60% uit gerecycled asfalt bestaat. Daarnaast is het gefreesde ZOAB direct op de afgesloten verzorgingsplaats gezeefd. Zo kon een deel van dit materiaal opnieuw worden verwerkt in de nieuwe ZOAB-deklaag.

Samen werken aan duurzaamheid

De koploperaanpak van Rijkswaterstaat stimuleert marktpartijen en daagt ze uit om het meest duurzame asfalt te ontwikkelen en toe te passen. Door ruimte te geven aan innovatieve ideeën van de aannemer, zoals het ter plekke hergebruiken van ZOAB, konden extra duurzame stappen worden gezet.

Dit soort projecten laat zien hoe we vandaag al werken aan de weg van morgen. Duurzaam onderhoud vraagt om slimme keuzes, innovatieve technieken en nauwe samenwerking met de markt. Zo zetten we concrete stappen richting onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken. Emissieloos materieel (convenant SEB), hergebruik van materialen en het ontwikkelen van duurzame alternatieven worden daarmee steeds meer de norm.